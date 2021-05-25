الثلاثاء 25 مايو 2021
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د. محمد الباز
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اقتصاد

«التعاون الدولى»: الاستثمار فى الطاقة يوفر فرص عمل للمواطنين

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط

أكدت وزارة التعاون الدولي عبر موقعها الرسمي، أن الاستثمار في الطاقة المتجددة يوفر فرص عمل للمواطنين، بالإضافة إلى امداده بالرعاية الصحية والحصول على طاقة منخفضة التكلفة، لافتة إلى أن تبني "العمل الأخضر"  في جميع المشاريع والسياسات التي تساعد في الحفاظ على البيئة يلبي الطلب المتزايد على الطاقة من خلال استراتيجية 2035 للطاقة المستدامة المتكاملة في مصر.

وأضافت وزارة التعاون الدولي، أن مصر تعتبر على الطريق لضمان طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة،  مؤكدة أن الطاقة الحديثة والموثوقة والمستدامة هي القوة الدافعة لبناء مدن جديدة في مصر، وهي ركيزة أساسية في خطة عمل الانتعاش الأخضر.

وتقوم الوزارة بدور فعال في خلق شراكات تنموية مُثمرة والتنسيق بين المجتمع الدولي لدعم الأجندة الوطنية 2030،  كما حققت مصر تقدمًا جماعيًا هائلًا مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين فيما يتعلق بالطاقة والاستدامة في التقدم نحو الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة.

واتفقت وزارة التعاون الدولي، مع البنك الدولي، على تمويل تنموي بقيمة 200 مليون دولار في أكتوبر 2020، لدعم قدرة الدولة على مكافحة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، ومكافحة التغيرات المناخية من خلال تقليل انبعاثات الكربون، وتحسين إدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز نظام صنع القرار المتعلق بمنظومة مكافحة ملوثات الهواء بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية 2030، ويسهم المشروع في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بخفض الملوثات الناتجة عن الجسيمات إلى النصف وتنفيذ برنامج استراتيجي للحفاظ على جودة الهواء بما يلبي الأهداف التنموية 2030.

وعملت مصر على بناء أكبر مجمع  للطاقة الشمسية في العالم في مصر، وهو مجمع بنبان الذي تم تنفيذه في أسوان رابع أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم، ويتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية ليصبح أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم عند اكتماله.

ويضم المجمع 32 محطة لتوليد الطاقة، ويقلل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو مليوني طن سنويًا، أي ما يعادل خراج حوالي 400 ألف سيارة من الطرق.

و يساعد المشروع على تنويع فرص العمل، وتحسين سبل العيش لآلاف الأسر، بالإضافة إلى ذلك عملت مؤسسة التمويل الدولية على تطوير استراتيجية للاستثمار في رأس المال البشري من خلال تدريب المزارعين على المهارات الحديثة، وتطبيق استراتيجيات تسويق أفضل تمكن المزارعين من الوصول بشكل أفضل لسلاسل التوريد المحلية، وحاليًا يعمل أكثر من 10 آلاف مصري في الموقع أثناء عملية البناء، وسيوظف 4 آلاف شخص بمجرد تشغيل المجمع بالكامل.

وزارة التعاون الدولي الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية مجمع بنبان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

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