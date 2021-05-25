برلمانى: توجيهات السيسى بتوفير حياة كريمة للمواطنىن بالريف لفتة إنسانية

قال النائب عبدة أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، إن التوجيهات الصادرة عن الرئيس السيسي، بتوفير حياة كريمة لكل مواطن بالفئات الأكثر احتياجًا في الريف، تعتبر لفتة إنسانية ووطنية عظيمة من جانب الرئيس وتأكيدًا على الاستراتيجية الوطنية المتأصلة، بتعزيز الدعم المقدم للفقراء والفئات الأكثر احتياجًا في الدولة.



وأشار أبو عايشه خلال تصريحات له اليوم، إلى تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة العمل على توفير كافة عوامل نجاح مشروع حياة كريمة العملاق، الذي يهدف إلى الارتقاء بالريف المصري، والعمل على توحيد وتنسيق الجهود ما بين كافة الجهات الحكومية المختصة والجمعيات الأهلية لتحقيق الغاية الأساسية، بتوفير حياة كريمة لكل مواطن داخل قرى الريف المصري.



وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن قيام مصر عبر توجيهات السيسي برصد ما لايقل عن 500 مليار جنيه للارتقاء بالريف، يؤكد أن هناك إصرار على تنميته وتطوير مختلف سبل الحياة والرعاية به صحيا وتعليميا وفي مجال البنية التحتية.



واكد نائب ميت غمر أن المشروع الوطني العملاق حياة كريمة غير مسبوق في التركيز على الريف، والعمل على دفعه لمختلف مجالات التنمية والتطور.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتوفير كافة عوامل النجاح لهذا المشروع العملاق، وكذلك توحيد وتنسيق الجهود ما بين كافة الجهات الحكومية المختصة والجمعيات الأهلية لتحقيق الغاية الأساسية لهذا الجهد بتوفير حياة كريمة لكل مواطن من الفئات الأكثر احتياجا بقرى الريف المصري.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى المجموعة الوزارية والمسؤولين عن مبادرة "حياة كريمة".



وتابع الرئيس أمس، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، في إطار مبادرة «حياة كريمة»، ووجّه بتوفير جميع عوامل النجاح لهذا المشروع العملاق، وتوحيد وتنسيق الجهود بين جميع الجهات الحكومية المختصة والجمعيات الأهلية لتحقيق الغاية الأساسية لهذا الجهد بتوفير حياة كريمة لكل مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا.