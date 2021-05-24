الثلاثاء 25 مايو 2021
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حوادث

لتهديده سكرتيرة ببنك شهير .. حبس عامل سنة وتغريمه 20 ألف جنيه بحلوان

حبس عامل
حبس عامل

عاقبت محكمة جنح حلوان، برئاسة المستشار وائل الشوربجي، الاثنين، عامل بالحبس لمدة سنة وتغريمه 20 ألف جنيه؛ لاتهامه بإرسال رسائل تهديد لسكرتيرة في بنك شهير، كما قضت بإلزام المحكوم عليه بدفع كفالة قدرها 1000 جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، وإلزامه بالمصروفات الجنائية.

وتبين أن المتهم ارسل رسائل تهديد لها، لإجبارها على التنازل عن قضية أقامتها ضد نجله، وإساءة استخدام وسائل الاتصالات.

تعود بداية القضية لتعرض المجني عليها لواقعة سرقة بمنطقة المعادي، وتمكن الأهالي حينها من القبض على 3 متهمين، من بينهم نجل العامل المتهم بتهديدها عبر «فيس بوك».

وبحسب بلاغ المجني عليها للشرطة، أوضحت أن النيابة أمرت بحبس المتهمين على ذمة القضية، إلا أنها تلقت رسائل من والد أحدهم، تحمل تهديدا بالإيذاء، وهو الأمر الذي أصابها بأضرار نفسية ومعنوية جسيمة.

وتتبعت أجهزة الأمن الحساب الخاص بالمتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث أكدت أن الحساب مملوك له، وأوضحت في تقريرها رقم هاتفه وعنوانه وبياناته كاملة واسمه، ورقم تحقيق الشخصية الخاص به.

وتبين أن المتهم أرسل للمجني عليها رسائل تهديد بالإيذاء، جاء فيها: «مش هسمحك أبدا.. أنا صعيدي مش بسيب تاري أبدا ومش هسيبك تعيشي مرتاحة، وحافظي على عيالك وخلي بالك منهم كويس»: «ياريتك تردي أحسن ليكي.. أنا لو بدأت في الانتقام مش هتراجع مهما حصل، وردي عليا قبل ما أبدأ عشان متندميش بعدين».

وعاقبت محكمة جنح حلوان برئاسة المستشار وائل الشوربجي، المتهم بالحبس لمدة سنة واحدة وكفالة 1000 جنيه عن إتهامه بتهديدها، وتغريمه 20 ألف جنيه عن اتهام آخر يتمثل في إزعاج المجني عليها من خلال إساءة استخدام وسائل الإتصالات عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك».

محكمة جنح حلوان بأضرار نفسية ومعنوية ارسل رسائل تهديد بالمصروفات الجنائية وائل الشوربجي عامل بنك شهير

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