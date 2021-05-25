الساعات الأخيرة.. جولة سامح شكرى للأردن ورام الله لوضع خطة دعم القضية الفلسطينية

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، خلال الساعات الماضية، جولات ولقاءات مكثفة بشأن تطورات المشهد الفلسطيني ووقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على غزة؛ لتنسيق المواقف، وذلك قبل جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة والتي تشمل إسرائيل وفلسطين ومصر والأردن.

سامح شكري يطلع العاهل الأردني على موقف مصر بشأن فلسطين

التقى الوزير سامح شكري، اليوم في عمان العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين، لبحث مُستجدات القضية الفلسطينية في أعقاب التطورات الأخيرة.

وأكد شكري للملك عبد الله الثاني عن تقدير مصر الكامل لدور الأردن في حماية المُقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية، مؤكدًا استمرار مصر في التنسيق والتشاور مع الأردن حيال القضية الفلسطينية.

شكري كشف عن أن الأولوية الحالية بالنسبة لمصر تنصب على تثبيت التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وملف إعادة الإعمار على ضوء المُبادرة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وإلى جانب ذلك أكد وزير الخارجية لملك الأردن أن هذه التطورات لن تغفل جوهر القضية الفلسطينية، وذلك عبر ضرورة العمل على توافر الإرادة السياسية اللازمة وخلق المُناخ المواتي لإحياء عملية السلام، والتعويل على مختلف الجهود الدولية لتحريك الجمود الحالي، وصولًا إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية، وبما يمنع تجدُّد المواجهات مستقبلًا ويُرسخ ركائز السلم والاستقرار في المنطقة.

العاهل الأردني أكد هو الآخر على تطابق وجهات النظر بين القاهرة وعمان حيال القضية الفلسطينية، وضرورة العمل على تكثيف الجهود بهدف تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

التنسيق مع رام الله بشأن عملية السلام وإعادة الإعمار

والتقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، في مدينة رام الله الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمقر الرئاسة الفلسطينية، وذلك ضمن توجه مصر لدعم الأشقاء في فلسطين والاستمرار في جهود تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة والبناء عليه من أجل تحقيق التهدئة الشاملة والمستدامة.

زيارة شكري أيضا أكدت على ضرورة مواصلة المساعي اللازمة لإعادة الانخراط في عملية السلام من أجل التوصل لحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، بجانب التشاور مع القيادة الفلسطينية بشأن الجهود ذات الصلة بإعادة الإعمار في قطاع غزة وتوفير الدعم التنموي لسائر الأراضي الفلسطينية.

وزير الخارجية أكد لمحمود عباس وقبل جولة بلينكن، على أهمية العمل خلال الفترة المُقبلة لإحياء مسار تفاوضي جاد وبناء يُفضي إلى تحقيق السلام الشامل والعادل الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد شكري خلال مشاوراته مع الرئيس الفلسطيني على ضرورة وقف كافة الممارسات التي تقوض من فرص السلام وتدفع مجددًا نحو التصعيد، بما في ذلك في القدس الشرقية.

تأكيد استمرار دعم غزة إنسانيا والتواصل مع حماس

وأكد وزير الخارجية سامح شكري، أن المساعدات التي تقدمها مصر إلى غزة عبر معبر رفح "إنسانية"، مشيرا إلى أن مصر لديها اتصالات مع حركة حماس، في إطار تثبيت وقف النار والمصالحة الفلسطينية.

وكشف سامح شكري عن وجود توافق على تثبيت الهدنة، وإعادة إعمار غزة وإطلاق مسار التفاوض السلمي، وذلك ضمن الهدف المشترك للدول العربية في التنسيق مع السلطة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

بايدن يمهد لجولة بلينكن ويدعم تحركات مصر

وقبل ساعات من جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة، أجرى الرئيس جو بايدن اتصالا هاتفيا بالرئيس عبد الفتاح السيسي هو الثاني خلال أربعة أيام.

وتم التباحث بين السيسي وبايدن حول مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، فضلًا عن دعم تثبيت هدنة وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها بين الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي بوساطة مصرية وكذلك الجهود الدولية الرامية لإعادة إعمار غزة وتقديم المساعدات الإنسانية.

وأعرب بايدن للرئيس السيسي عن تقدير واشنطن البالغ للجهود الناجحة للرئيس السيسي والأجهزة المصرية للتوصل الي وقف اطلاق النار الاخير، مبدياً تطلعه لاستمرار التشاور والتنسيق مع سيادته في هذا الخصوص.