العثور على جثة متسول أمام مسجد السيد البدوي بطنطا

عثرت أجهزة الأمن بالغربية، على جثة متسول مسن أمام مسجد السيد البدوي بطنطا، وتبين أن الوفاة طبيعية، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة، بلاغا من الأهالي بوجود متوفى بمحيط مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين وجود جثة لمسن في العقد السادس من العمر، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية، وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، وسؤال شهود العيان تبين أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة.

وفي سياق آخر، تمكنت وحدة مباحث مركز سمنود من ضبط المتهم بذبح سائق توكتوك بواسطة ألة حادة بهدف سرقته وذلك بعد عامين من الواقعة في قرية ميت عساس.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم مركز سمنود، التابع لمديرية امن الغربية بضبط " م. ع " فى حملة مرورية بتهمة احترازية مواد مخدرة داخل توكتوك كان يقوده وبفحص رقم الشاسيه والماتور تبين أن التوكتوك ملك للمجنى عليه "محمد الشاعر" ١٩ سنة، ويعمل سائق الذى عثر على جثته ملقاة في أحدى الأراضي الفضاء بالمنطقة الصناعية في قرية ميت عساس منذ عامين مصاب بجرح قطعي في الرقبة بواسطة آلة حادة.

وبمواجهته بالتهم المنسوبة إليه، اعترف المتهم بارتكابه الجريمة واستدراج المجنى عليه بهدف سرقة التوكتوك الخاص به وقام بذبحه بواسطة "مطواة" وإلقاء جثته في المنطقة الصناعية.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واقتياده لديوان عام قسم مركز سمنود، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات معه وعرض نتائج التحقيقات فورا.