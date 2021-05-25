الثلاثاء 25 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

هل تشهد أسعار السجائر ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة؟

سجائر
سجائر

قال إبراهيم إمبابي، رئيس غرفة السجائر باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك زيادات مرتقبة في أسعار السجائر خلال يوليو المقبل.

وأضاف إمبابي، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه كان من المتفق مع وزير المالية تثبيت السعر لمدة 18 شهرًا منذ فبراير الماضي خلال عام ٢٠٢٠، وتم الاقتراب من انتهاء تلك المدة خلال يوليو المقبل، ومن المتوقع أن تفرض وزارة المالية زيادات جديدة.

وأوضح أن الزيادة حتى الآن غير محددة بسعر تقريبا، وما هو متدوال من أرقام غير صحيح، ومازالت الزيادة لم تحدد بعد من قبل وزارة المالية.

وأكد رئيس غرفة السجائر باتحاد الصناعات أن الزيادة المتداولة بـ٢٥ قرشًا خاصة بقانون التأمين الصحي والتي بدأت بـ٧٥ قرشًا منذ بداية فرض القانون، و٢٥ قرشًا كل ثلاث سنوات، ليست لها علاقة بالضرائب وهي ثابته منذ ثلاثة سنوات.

ولفت رئيس شعبة السجائر  إلى أن وزارة المالية قامت بتحصيل نحو ٦٥.٩ مليار جنيه من الموازنة الخاصة بعام ٢٠١٩-٢٠٢٠.

كانت وزارة المالية أعلنت عن فرض رسوم على علب السجائر والتي تكون لصالح تمويل مشروع التأمين الصحي، ويكون ذلك بداية من شهر يوليو المقبل بواقع 25 قرشًا على كل علبة سجائر سواء أجنبية أو محلية.

وتستهدف وزارة المالية من أجل تحصيل ضرائب على التبغ والسجائر بزيادة قيمتها 4.2 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل.

فيلب رفعت أسعارها 
كانت شركة «فيليب موريس» أعلنت زيادة أسعار السجائر الخاصة بها بنحو جنيه واحد في علب «ميريت، ومارلابورو وإل إم»، ليعيد تشكيل قائمة أسعار السجائر في الأسواق، في الوقت الذي لم تعلن فيه أي شركات أخرى عاملة في مصر، نيتها في الزيادة.

السجائر الصناعات المالية وزير المالية شعبة السجائر

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