الثلاثاء 25 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

محكمة سودانية تقضي بإعدام ضابط بقوات الدعم السريع لإدانته بقتل متظاهر

محكمة سودانية
محكمة سودانية

قضت محكمة سودانية الإثنين، بالإعدام شنقا في حق ضابط برتبة رائد ضمن قوات الدعم السريع بعد إدانته بقتل متظاهر عام 2019، بحسب ما أكد محام.
وقال المحامي محمود الشيخ الذي يمثل عائلة المتظاهر القتيل لوكالة فرانس برس "أصدرت المحكمة الحكم بادانة المتهم الضابط بقوات الدعم السريع بموجب المادة 130 الفقرة الثانية من القانون الجنائي السوداني (القتل العمد) وحكمت عليه بالاعدام شنقا".

ولا يزال لديه فرصة للطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف، وكانت محاكمته بدأت في تموز/يوليو 2020.

وأُطيح بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في ابريل 2019 عقب احتجاجات استمرت لأشهر قتل فيها العشرات، وما زالت أسر الضحايا تطالب بالعدالة وجلب المتهمين للمحاكم.

وأكدت السلطة القضائية في تعميم صحفي أنها تسلمت من النيابة العامة ثماني قضايا تختص بقتلى الاحتجاجات صدر الحكم في ثلاث منها.
وقالت "تسلمت السلطة القضائية 8 من قضايا الشهداء وشرعت المحاكم في نظرها فاصدرت أحكاما في بعضها وظلت تنظر البعض".

وأشارت السلطة الى قضية احمد الخير التي صدر فيها الحكم ضد "منسوبي جهاز الامن والمخابرات"، وقضية حنفي عبد الشكور التي صدر فيها الحكم الاثنين، اضافة الى قضية ثالثة.

وقتل المتظاهر حنفي عبد الشكور دهسا بسيارة أثناء مشاركته في إغلاق أحد شوارع مدينة أم درمان قرب الخرطوم في الثالث من يونيو 2019، اعتراضا على فض "اعتصام القيادة العامة" الذي تسبب في مقتل 128 شخصا وجرح المئات.
ونفى القادة العسكريون الذين كانوا يتولون السلطة آنذاك إصدار أوامر بفض الاعتصام بشكل دموي وقرروا فتح تحقيق في الواقعة.
وتحقق لجنة برئاسة نبيل اديب المحامي المخضرم في قضية فض الاعتصام منذ نوفمبر 2019 ولكنها لم تصدر تقريرها بعد.

وفي 29 ديسمبر الماضي، قضت المحكمة بإعدام 29 من أعضاء جهاز الأمن والمخابرات شنقا بعد إدانتهم بقتل أحد المتظاهرين في منطقة "خشم القربة" بولاية كسلا شرق البلاد.

وقوات الدعم السريع قوة شبه عسكرية تأسست في عام 2013 لمساندة الحكومة في نزاعها مع المتمردين في إقليم دارفور في غرب البلاد.

سودانى قانون العسكري الحكومة السودان المخابرات ضابط

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