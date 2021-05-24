انقلاب عسكري في مالي والجيش يعتقل الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع

اعتقلت قوات الجيش في مالي، اليوم، رئيس البلاد الانتقالي باه أنداو ورئيس الوزراء مختار وان ووزير الدفاع ووضعهم في سجن شمالي العاصمة باماكو.

وأكدت مصادر مطلعة أن الانقلاب العسكري وقع في مالي، فيما أكد رئيس الوزراء أن جنودا اقتادوه لمكتب الرئيس مكرها وأنهما اعتقلا للضغط عليهم لسحب قرار إقالة وزير الدفاع بعد تعديل حكومي عُزل فيه وزير الدفاع والأمن.

وقالت المصادر إن المسؤولين جرى اقتيادهم إلى ثكنة «كاتي» العسكرية، بالقرب من العاصمة باماكو، وهي الثكنة التي انطلقت منها الانقلابات العسكرية التي عرفتها مالي خلال السنوات العشر الأخيرة.



الحكومة الانتقالية في مالي تعيين وزراء جدد

وأعلنت الحكومة الانتقالية في مالي في وقت سابق اليوم عن تعيين وزراء جدد مع إسناد حقائب رئيسية لشخصيات عسكرية حيث تولى مسؤولون عسكريون فق التعديلات وزارات الدفاع والأمن والإدارة الإقليمية والمصالحة الوطنية في الحكومة الجديدة.

وتعهدت الحكومة الانتقالية منذ أيام بتعيين وزراء "ذات قاعدة واسعة"، وسط غضب متنام لبروز الشخصيات العسكرية وبطء الإصلاحات الموعودة، وذلك بعد إطاحة عسكريون بالرئيس المنتخب ابراهيم بوبكر كيتا، أغسطس الماضي الذي واجه ضغوطا بسبب طريقه تعامله مع حركات التمرد المسلخة.

وشكّل العسكريون في سبتمبر الماضي عقب الانقلاب هيئات انتقالية (رئاسة وحكومة ورئيس وزراء وهيئة تشريعية) وتعهدوا إعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في غضون 18 شهرا لكن قادة الانقلاب هيمنوا على المناصب البارزة في الحكومة الانتقالية.

واحتفظ العسكريون بالحقائب الوزارية المهمة في الحكومة الجديدة المعلنة الاثنين والتي تضم 25 وزيرا لكنّ الحكومة الجديدة شهدت استبدال عضوين من المجلس العسكري الذي أطاح كيتا، وزير الدفاع السابق ساديو كامارا ووزير الأمن السابق موديبو كوني.