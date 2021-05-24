مشهد تحول لخناقة بين رغدة ويوسف شعبان.. صفعها على وجهها فعضته

العشرات من الأعمال الفنية تحتوي على مشاهد عنف أحيانًا يؤديها النجوم بأنفسهم أو اضطروا للاستعانة بشخص يشبه النجم إذا ما كان لا يستطيع تأديته، ورغم أن مشاهد الصفع على الوجه تعد من أقل المشاهد عنفًا إلا أنها من أصعبها على بعض النجوم لاشتراط المخرجين في كثير من الأحيان ضرورة تأدية الصفعة بشكل حقيقي دون تحايل على المشهد بالكاميرًا أو استخدام بديل.

ومن أكثر المواقف الكوميدية هو ما روته الفنانة الكبيرة رغدة عن تعرضها لصفحة حقيقية على الوجه من قبل الفنان الراحل يوسف شعبان جعلته تعض يديه بأسنانها نتيجة لشعورها بالألم الشديد من الصفعة.

وقالت رغدة :"يصادف في بعض الأعمال أن شخصية البطل او غيره يجب أن يعتدي على المرأة إما بشدها من شعرها أو صفعها على وجهها ويتم المشهد بشكل حقيقي في كثير من الأحيان، بينما في بعض المواقف يرفض المخرجين إتمام المشهد بصفعة حقيقية على الوجه لعلمهم أن البطل الذي سيؤدي المشهد أيده تقيلة وقد تسبب ألم حقيقي لمن تتلقاه فيحدث أستخدام الحيل وهو أمر سهل حينما يتم التعاون بين الأطراف الثلاث المخرج ومن يصفع ومن يتلقى الصفعة، ويخرج المشهد كانه حقيقي، إلا أن أحد المرات أصرت أن تتلقى الصفعة وكان مشهد سينمائي، فهناك ثلاث أنواع من الكف او يد الرجل يد تبدو من مظهرها أنها ناعمة وخفيفة لكنها كلها عصب فتنزل الصفعة ثقيلة على الوجه ويد غليظة ويد ثقيلة لكنها غير موجعة".

وروت رغدة عن موقف كوميدي جمعها بالفنان يوسف شعبان :"في أحد المسلسلات كان من المفترض أن اتلقى صفعة وأخبرت المخرج بأنني لن اوافق على تلك الصفعة وكنت ذاهبة للتصوير من الصباح في حالة عصبية بسبب تخيل ذلك المشهد، وكان الفنان الذي سيؤدي المشهد أمامي هو يوسف شعبان، وأخبرني المخرج أن يوسف شعبان لن يصفعني، لكنني كنت أشعر بنية غدر من المخرج ويوسف شعبان، ومن شدة التوتر أعيد تصوير المشهد عدة مرات، وحدث ما توقعته أثناء الإعادة فوجئت بيوسف شعبان يصفعني ومن شدة الألم عضيته من يده، لم يتم تصوير مشهد الصفعة بشكل حقيقي بعد ذلك لكني كنت تلقيتها بالفعل".