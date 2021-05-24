«الشيطان أغواني ولم أتمالك نفسي».. اعترافات المتهم بالتحرش بفتاة طنطا

قررت محكمة جنح ثان طنطا في محافظة الغربية، اليوم الاثنين، حبس قائد السيارة الملاكي المتهم في واقعة التحرش بإحدى الفتيات، وممارسة فعل فاضح، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«متحرش طنطا»، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم في أقواله أمام وكيل أول نيابة ثان طنطا، بأنه الشخص المتواجد في الفيديو المتداول عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مؤكدًا أنه يعاني من مرض نفسي، ويوم الواقعة لم يستطع السيطرة على نفسه بعدما شعر بإثارة جنسية، وأنه لم يضايق الفتاة أو يتعرض لها بأي لفظ أو لمس، وأنه جلس في سيارته دون أن يؤذي أي شخص في الشارع من المارة، وأنه فوجئ بتصوير الفتاة له بواسطة هاتف محمول بحوزتها.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة، إن الشيطان سيطر عليه يوم الواقعة، وأغواه على القيام بفعل فاضح في الشارع، ولم يتمالك نفسه أمام شهواته وغرائزه.

في حين أكد شهود عيان، أن "إبراهيم. ا" سائق، مقيم بقرية نفيا مركز طنطا، صاحب واقعة التحرش المنتشرة على صفحات التواصل الاجتماعي والذي صورته ضحيته دعاء. م، خلال قيامه بأفعال خادشة للحياء، دائم فعل مثل تلك الأفعال في الشوارع.

وقررت نيابة ثان طنطا، في وقت سابق الخميس الماضي، حبس المتهم، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت إليه تهمة التحرش وارتكاب فعل فاضح، كما طلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، واستكمال تحريات المباحث حول الواقعة، ثم قررت المحكمة اليوم قرارها المتقدم.

وقالت دعاء، الطالبة بكلية الآداب، الملقبة إعلاميًا بـ" ضحية التحرش"، أنها شعرت برجوع حقها إليها عقب ضبط المتهم ومثوله أمام النيابة، ومن ثم المحكمة، وأنها فخورة بما قدمته لتحمي منه باقي الفتيات، خاصة أنها علمت عقب نشر ما حدث معها أن هذا المتحرش دائمًا ما يقوم بنفس هذه الأفعال، ولذلك شعرت بأنها منعت الشر عن بنات وسيدات طنطا، مقدمة رسالة المتحرشين جميعًا قائلة :«إلى كل متحرش.. سيكون جزاؤك الحبس، وعليك مراجعة نفسك بالكف عن التفكير في التحرش بالفتيات».

وأوضحت أنها أصرت على تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة ثان طنطا، وكان هناك تعاون من قبل ضباط مباحث القسم، الذين أبدوا حرصاً على حقها بسرعة القبض على المتهم.

واستمعت النيابة العامة بقسم ثاني طنطا، في محافظة الغربية، في وقت سابق، إلى أقوال الفتاة «دعاء. م»، صاحبة واقعة «تحرش طنطا»، والتي كشفت فيها العديد من المفاجآت.

وأشارت الطالبة، أن الواقعة، التي حدثت عند الساعة السادسة من مغرب أول أيام عيد الفطر، خلال تواجدها رفقة صديقتها في مدينة طنطا، لقضاء إجازة عيد الفطر، وأن المتهم ظل يطاردها ويتحرش بها لفظيًا مدة بلغت 20 دقيقة، مما اضطرها للصعود فوق رصيف الشارع، ثم اختفى بعدها لتجده بعد دقائق يقف بسيارته أمامها ويفعل هذا الفعل الفاضح "ممارسة العادة السرية".

وأنها حررت محضر رقم 3702 إداري ثان طنطا، تتهم فيه قائد سيارة ملاكي بفعل فاضح في الشارع، ومحاولة التحرش بها، وهو ما دفعها لتحرير محضر بالواقعة، وتقديم فيديو وثقت به الواقعة، فضلًا عن قيامها بالنشر عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" لتوثيق الواقعة للرأي العام، وكان "الدستور" قد انفرد بحوار مع الفتاة توجهت فيه بالشكر لكل من تضامن معها.