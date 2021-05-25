الثلاثاء 25 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأنفاق»: وصول القطار رقم 11 للخط الثالث للمترو خلال يونيو المقبل

قطار
قطار

قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الهيئة تستعد لاستقبال القطار رقم 11 من ضمن القطارات الكورية الجديدة التي تعمل فى الخط الثالث للمترو.

وأضاف "والي"، فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه سيتم وصول القطار الحادى عشر للخط الثالث للمترو وذلك خلال شهر يونيو المقبل، لافتا إلى أن تشغيل القطارات الجديدة بالخط الثالث يأتي ضمن حرص الهيئة لتوفير كافة سبل التطوير والتكنولوجيا الحديثة فى أسطولها وذلك يتماشي مع منظومة التطوير التي تسير فيها الهيئة.

 

جدير بالذكر أن صفقة القطارات الكورية ضمن العقد المبرم مع شركة "هيونداى روتيم" الكورية الجنوبية لتصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا جديدا للعمل بالخط الثالث للمترو، بالإضافة إلى أعمال الصيانة للقطارات لمدة 8 سنوات بتكلفة 317 مليون يورو، و640 مليون جنيه مصرى، وبما يعادل 6.4 مليار جنيه.

وبحسب بيان سابق لوزارة النقل فقد تم دخول 4 قطارات حتى الآن من القطارات التى تم توريدها لزيادة أسطول القطارات العاملة على الخط الثالث بعد نهو كل الاختبارات الديناميكية لها، ليصبح عدد القطارات العاملة على الخط الثالث 18 قطارا، وتجرى أعمال الاختبارات على باقى القطارات التى تم توريدها ويتم دخولها الخدمة تباعًا، حيث يتم توريد هذه القطارات على دفعات بمعدل قطار واحد شهريًا.

ووصلت مكونات القطار الذي يتم تجميعه محليا بمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع وتشمل (هياكل العربات – المعدات – الكراسى – جميع مكونات وأجزاء العربة الداخلية)، حيث تقوم شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية بتقديم الدعم الفنى لمصنع سيماف، الذى يقوم حاليًا بتجميع مكونات القطار الأول ضمن خطة وزارة النقل بتشجيع توطين هذه الصناعة من خلال نقل الخبرات للمهندسين والفنيين المصريين وزيادة المكون المحلى.

الأنفاق المترو يونيو المقبل وصول

الأكثر قراءة

مفتاح الدوري 13.. الزمالك ينتصر على المصري في مباراة ماراثونية

سر ارتداء سمير غانم «الباروكة» و«النظارة» بشكل دائم

سعر الدرهم الإماراتى فى السوق المصرى اليوم الثلاثاء 25-5-2021

«مازالت حرجة».. مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز

أول تعليق لحورية فرغلي بعد نفي أمينة خليل صلة قرابتهما

«الأنفاق»: وصول القطار رقم 11 للخط الثالث للمترو خلال يونيو المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

الجدات هُنّ الجميلات

د.أحمد الخميسى

جون بولوك وكتابه «حروب المياه»

ماجد حبته

إعمار غزة.. لمن تذهب المساعدات؟

د. أحمد لاشين

دو ري مي فطوطة ... رحلتي إلى أرض العجائب

د. منى حلمى

لا خير فى مجتمعات تهين وتذل وتقلل من شأن الأمهات

محمود خليل

عمرو بن العاص فى «القاهرة الجديدة»

جمال-أسعد

ما ضاع حق وراءه مقاوم

القس. رفعت فكرى

المقاومة واللاعنف

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تجدد التوتر في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عشية جولة لوزير الخارجية الأميركي

العميل رقم (1) في إسرائيل.. من هو "دادي بارنيع" رئيس الموساد الجديد؟

سر بودابست.. لماذا أوقفت "المجر" بيان الاتحاد الأوروبي ضد إسرائيل؟