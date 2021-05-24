الشوط الأول.. تعادل إيجابي و3 ضربات جزاء مُهدرة بين الزمالك والمصري

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي الزمالك والمصري بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري.

وتألق محمد عواد حارس مرمى الزمالك، بتصديه لضربة جزاء أخرى في المباراة التي تجمع فريقه بنظيره نادي المصري، في الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

المصري تحصل على ضربة جزاء بعد لمس محمد عبد الغني الكرة بيده، ليسددها سعيدو سنبوري، لكن محمد عواد تصدى للتسديدة، ليبقي النتيجة بالتعادل الإيجابي.

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