«مصر للطيران» تجدد اعتماد ISO14001 فى مجال إدارة البيئة والسلامة

نجحت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية في اجتياز تفتيش شركة Intertek International Ltd. - Egypt (جهة الاعتماد والمراجعة) لتجديد اعتماد ISO 14001/2015 في نظام إدارة البيئة والترقية لاعتماد ISO 45001/2018 للسلامة والصحة المهنية الذي حل محل اعتماد OHSAS18001 للسلامة والصحة المهنية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الطيار محمد منار، وزير الطيران المدن،ي بالالتزام والحفاظ على الاعتمادات الدولية والمحلية بكافة القطاعات والشركات التابعة لوزراة الطيران المدني، وإيمانًا بالمحافظة على السلامة والصحة المهنية للعاملين وترسيخًا لمبدأ المحافظة على البيئة.

وتوجه الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بخالص الشكر والتقدير للعاملين لنجاحاتهم المتوالية في اجتياز التفتيشات المختلفة نتيجة التزامهم الدائم بالتشريعات المنظمة للعمل، مؤكدًا على أهمية الالتزام بأعلى معايير السلامة في أداء الأعمال الفنية، وكذلك حماية البيئة المحيطة بما يضمن سلامة العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، والحفاظ على المقدرات البيئية المختلفة.

من جانبه، توجه المهندس هاني صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية للعاملين بالتهنئة لتجديد الاعتماد للعام الثالث على التوالي.

وأوضح أنه في عام 2018 قامت شركة Intertek باعتماد شركة مصر للطيران للصيانة للمرة الأولى، وتبع ذلك تفتيشان في عامي 2019 و2020 واجتازتهما الشركة بنجاح دون أية ملاحظات.

وأضاف أن المراجعين أبدوا إعجابهم بما وصلت إليه الشركة من مستوى متميز في التطابق مع شروط الاعتماد، وبالوعي الكامل بالسلامة والصحة المهنية، وحماية البيئة لدى العاملين بالشركة.

وأشار «صلاح الدين»، إلى أنه تم خلال العام الماضي تجهيز الشركة للحصول على اعتماد ISO45001، والذي حل محل اعتمادOHSAS18001 للسلامة والصحة المهنية، وتم بنجاح تأهيل وتدريب العاملين لمطابقة شروط ومواصفات تحديث الاعتماد، موضحًا أن التفتيش يهدف إلى التأكد من الالتزام بجميع معيار نظم إدارة البيئة والسلامة والصحة المهنية، وتقييم فعالية النظام من أجل تعزيز الأداء العام وتحقيق الأهداف المرجوة.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل «PCR» بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من «اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت»، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول؛ نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل «PCR» فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل «PCR» سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.