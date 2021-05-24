الثلاثاء 25 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

في سجن المنيا «فقط»: الزمالك يهزم الأهلي بهدف نظيف

سجن المنيا
سجن المنيا

على غرار مباريات كرة القدم الكبيرة، نظم سجن المنيا مباراة كرة بين فريقين ارتدى منهم زي الأهلي والآخر الزمالك، أثناء جولة تفقدية جديدة نظمها قطاع السجون، لتفقد أوضاع نزلاء بالسجون المصرية، بهدف عرض الحقائق على الرأي العام، وتوضيح حقيقة ما يُثار من ادعاءات بوجود انتهاكات داخل السجون.

وفاز نزلاء نادي الزمالك بهدف نظيف على غريمه الأهلي في ملاعب منطقة سجون المنيا الجديدة.

ووصل قطار الجولات التفقدية للسجون محطة سجون المنيا الجديدة، التي تم تطويرها بشكل كامل، فضلا عن إنشاء عدد كبير من المنشآت الحديثة مثل مستشفى السجن والملاعب وليمان المنيا لتأتي الجولات خير رد على تلك الأكاذيب الممنهجة والمشبوهة.

ونظمت وزارة الداخلية اليوم زيارة لوفد إعلامي وحقوقي، لمنطقة سجون المنيا لمتابعة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة إلى نزلاء السجون.

وشهد قطاع السجون تطورا كبيرا في كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة للنزلاء، فضلا عن رعاية ذويهم خارج السجون وإعفاء أبنائهم من سداد المصروفات المدرسية.

ويتم التوسع في الزيارات الخارجية للمسجونين والاستجابة إلى نقل السجناء إلى مناطق قريبة من ذويهم، والسماح لهم بالتمتع بالانتقال لزيارة خارجية، والسماح بالمشاركة في المناسبات الدينية والوطنية للنزلاء مع ذويهم، فضلا عن زيادة ساعات التريض داخل السجون والإفراج عن السجناء.

واتخذت وزارة الداخلية، التدابير اللازمة الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفحص كافة العاملين بالقطاع، وتوفير أجهزة مسح حراري بكافة السجون، وتدعيم السجون بأدوات تعقيم من إنتاج السجون وتوقيع الكشف الطبي على النزلاء الجدد وإجراء الفحص الدوري على الجميع فضلا عن استحداث منظومة جديدة لتلقي طلبات الزيارة لسجناء ورفع حالة الاستنفار القصوى بكافة مستشفيات السجون.

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