شركات الطيران: تعليمات جديدة للمسافرين من مصر إلى البحرين

تلقت شركات الطيران العاملة بمطار القاهرة الدولي، إخطارًا يتضمن تعليمات جديدة بشأن المسافرين من مصر إلى مملكة البحرين، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأفاد الإخطار، الذي تلقته شركات الطيران العاملة بمطار القاهرة والمطارات المصرية، وبدأ تطبيقه اعتبارًا من اليوم، بأن مملكة البحرين وضعت شروطًا جديدة للسفر إليها، وهي ضرورة أن يكون جميع الركاب المسافرين إليها قد تلقوا جرعتي لقاح فيروس كورونا المعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأوضح الإخطار، أيضًا أنه مسموح للمسافرين من القاهرة إلى مملكة البحرين بالسفر إليها هناك، في حال تلقي جرعة واحدة من لقاحكورونا أيضًا، ولكن شرط إجراء تحليل PCR سلبي، يكون ساريًا قبل موعد الرحلة، على أن يتم عزله داخل المملكة فور الوصول في الفنادق المصرح بها من قبل سلطات مملكة البحرين، وفقًا لمدة العزل المقررة من قبل منظمة الصحة العالمية.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

شروط السفر إلى مصر

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل «PCR» بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من «اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشماليةوالجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت»، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول؛ نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرس ىعلم وطابا فقط إجراء تحليل «PCR» فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل «PCR» سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرًا عن توجيه وزير الطيران المدني بالسماح الفوري باستقبال رحلات الطيرانالقادمة من المدن الليبية إلى مطار القاهرة الدولي، والاتفاق على وضع الضوابط الخاصة بهذا الملف.

جاء ذلك عقب جلسة مباحثات موسعة تم عقدها في العاصمة الليبية طرابلس، وترأسها رئيسا الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، وحكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة، بحضور الوفدين الوزاريين وعدد من كبار المسؤولين في البلدين.

كما أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، مؤخرًا عن بدء تشغيل رحلات أسبوعية مباشرة بين القاهرة ومدينة «دوسلدورف» الألمانية اعتبارًامن 2 يوليو 2021.

يأتي ذلك في ضوء رؤية وزارة الطيران المدني المصري للتوسع في ربط القاهرة بالعديد من النقاط المحورية.