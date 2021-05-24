حريق ضخم في بركة السبع.. النيران تطال 14 منزلًا وحظيرة وإصابة 8 أفراد

تمكنت الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن المنوفية من إخماد حريق نشب بـ١٤منزلا وحظيرة مجاورة بقرية هورين التابعة لمركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية وتسبب في إصابة ٨ أشخاص.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز بركة السبع يفيد بورود إخطار بنشوب حريق بإحدى حظائر الماشية بقرية هورين التابعة لمركز بركة السبع مما تسبب بخسائر ماديه وإصابة ٨ أشخاص، من الأهالي وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة سبب الحادث.

وعلى الفور انتقل ياسر الجندي، رئيس مركز ومدينة بركة السبع يرافقه، محمود عبدالدايم نائب رئيس المدينة فور تلقيه البلاغ وتم السيطرة على الحريق من قبل قوات الحماية المدنية عن طريق سيارتين من المطافئ الذى اندلع في إحدى الحظائر المرفقة لمنزل وتسببت في امتداد الحريق إلى ١٤ حظيرة متجاورة نتج عنه إصابة ٨ أفراد ونفوق عدد ٦ من الماشية و٣ من الدواب و١٥ من الأغنام وتلف بعدد من المنازل والعشش المجاورة.

وتم الدفع إلى مكان الحادث بعدد خمس سيارات إسعاف، وعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق لتفادي الخسائر الناتجة عنه، كما تجمهر الأهالي لمساعدة قوات الحماية المدنية ورجال الشرطة، كما نشرت البوابة الإلكترونية بيانا عن الحريق وأكدت من خلاله أنه تمت السيطرة عليه.

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