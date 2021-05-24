«لجنة كورونا»: اللقاحات الموجودة في مصر آمنة

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا، إن مصر من أوائل الدول الإفريقية في عدد التلقيح وستكون أول دولة إفريقية لإنتاج لقاح فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار» مع الإعلامي تامر أمين المذاع عبر فضائية "النهار": "الجمهور بدأ في العودة للمدرجات في أوروبا وذلك بسبب ارتفاع نسب اللقاح لديهم وأمريكا قربت على خلع الكمامات بعد وصولهم لعدد معين من اللقاحات، ووعي المصريين في المرحلة الأولى والثانية سيكون كفيل لهم لتلقي اللقاحات للخروج من هذه الأزمة"، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت اللقاحات في حين أن بعض الدول تبحث عن اللقاحات واضطرت لتأجيل الجرعة الثانية من اللقاح لعدم كفايته، وهذا لن يحدث في مصر.

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