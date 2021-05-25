الثلاثاء 25 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب داخل عقار سكنى بالمقطم

حريق داخل عقار
حريق داخل عقار

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شب داخل عقار سكني بمنطقة المقطم.

كانت البداية عندما تبلغ للقسم من غرفة عمليات النجدة بوجود حريق بشقة دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن العقار محل البلاغ كائن ١٦٠ مساكن أطلس الكويت المقطم، وهو مكون من ٦ طوابق، والحريق بالطابق الرابع بشقة على مساحة ٦٠ مترًا. 

وتبين حدوث ماس كهربائي بشاحن محمول بغرفة النوم مما أدى إلى حدوث الحريق وتفحم الغرفة بالكامل.

تم التقابل مع مالكة الشقة، ناهد محمد عبد العال ٣١ سنة، ربة منزل ومقيمة محل البلاغ، والتى أيدت ما جاء بالفحص ولا تشتبه جنائيا بحدوث الحريق. 

تم الإطفاء بمعرفة الحماية المدنية ولا توجد أي إصابات أو تلفيات أخرى وتحرر المحضر اللازم.

 

أسباب كثرة الحرائق في بداية الصيف 
 

من جهته قال اللواء ممدوح عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب، منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنين على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يوثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد تحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله.

وأضاف مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، أن "التخزين الخاطئ يعد أيضا من الأسباب الرئيسية في حدوث الحرائق، خاصة في هذه الفترة من العام التي نعيش فيها وفي ظل وجود شهر رمضان واعتياد المحال التجارية تخزين كميات كبيرة من السلع المختلفة بصورة خاطئة، وذلك بتقريبها من مصادر الكهرباء في الحوائط والأسقف، كما أن استخدام الأسلاك المغشوشة والمواد غير المطابقة للمواصفات يعد أيضًا من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الكثير من الحرائق".

وأوضح "عبد  القادر"، أن الأجهزة المعنية بهذا الأمر في وزارة الداخلية، والممثلة في الحماية المدنية، ترفع درجات الاستعداد في أوقات محددة من العام تحسبا لمثل هذه الحوادث، ومن هذه الأوقات بداية فصل الصيف وبداية ونهاية شهر رمضان، مضيفا “إذا المواطن لم يهتم بأمن نفسه وأمن أسرته ومكان عمله لن تستطيع الدولة وحدها أن تواجه مثل هذه الحوادث”.

الحماية المدنية السيطرة حريق عقار المقطم

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