الثلاثاء 25 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الطرق والكبارى»: الانتهاء من 95%؜ من أعمال كوبرى الشرقاوية بالقليوبية

كباري
كباري

كشفت مصادر خاصة فى هيئة الطرق والكباري، أنه تم الانتهاء مما يقرب من 95% من أعمال كوبري الشرقاوية العلوي الموجود في منطقة حي غرب شبرا الخيمة، والذي يعبر شريط السكة الحديد للجانب الآخر.

وأوضحت المصادر، فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه تم التشغيل التجريبى للكوبرى فى الاتجاه القادم من ميت نما إلى شبرا الخيمة، تيسيرًا على المواطنين وتسهيلا لحركة الزحام، وذلك حتى لا يكون هناك تكدس فى المنطقة للسيارات.

وأشارت المصادر إلى أن الكوبري يخدم ما يقرب من ٣ ملايين مواطن من أبناء شبرا الخيمة والمدن المجاورة بمحافظة القليوبية، ويربط منطقة شرق السكة الحديد والشرقاوية بالطريق الزراعي مباشرة، كما سيساهم فى تخفيف الزحام.

الجدير بالذكر أن الكوبري يبلغ طول الاتجاه القادم من ميت نما إلى الطريق الزراعي – شبرا الخيمة 670 مترا، وطول الكوبري في الاتجاه القادم من الطريق الزراعي – شبرا الخيمة، إلى ميت نما 600 متر وعرضه 9 أمتار.


 وكان الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل يرافقه محافظ قنا قد تفقدا محور قوص على النيل، استعدادًا لافتتاحه الرسمي خلال الفترة المقبلة مع ثلاثة محاور أخرى على النيل وعدد من مشروعات الطرق والكباري بصعيد مصر.

وأكد وزير النقل أن المحور قد تم الانتهاء من تنفيذه وتشغيله تجريبا امام حركة المرور بناءً على توجيهات القيادة السياسية تسهيلا على المواطنين، مشيرًا إلى أن تكلفته الإجمالية تبلغ 1.522 مليار جنيه ويبلغ طوله 19 كم وعرضه 21 مترا بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه، ويشتمل على 30 عملًا صناعيًا (15 كوبرى و15 نفق) منها 6 كبارى رئيسية بتقاطع المحور مع كل من (الطريق الصحراوى الشرقى - نهرالنيل - ترعة الكلابية بالطريق الزراعى القاهرة /أسوان - الطريق الزراعي الغربي - السكة الحديد - الطريق الصحراوى الغربي) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف. 

الطرق والكباري كوبري الشرقاوية المانيا انتهاء

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