السيسي: بايدن قادر بحنكته وخبرته أن يصنع حلولًا جذرية لكل المشاكل التي تحيط بالعالم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه سعيد بحديثه المطول مع الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء اليوم، مضيفًا أنه اتسم بالتفاهم والصراحة والمصداقية فى كل الموضوعات التى تهم البلدين والمنطقة.

وأضاف في تدوينة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "أود أن أؤكد أن الرئيس بايدن يتمتع برؤية ثاقبة وخبرة متميزة تتسم بالواقعية فى كل الملفات بما فيها ملف العلاقات الثنائية.. وأجد أنه قادر بامتياز بحنكته وخبرته أن يصنع حلولًا جذرية لكل المشاكل والتحديات التى تحيط بالعالم والمنطقة، داعيًا الله أن يكلل جهوده بالنجاح والتوفيق والسداد".