الثلاثاء 25 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ السويس يوقد شعلة أولمبياد الطفل المصري النسخة الثالثة (فيديو)

لحظة إيقاد شعلة أولمبياد
لحظة إيقاد شعلة أولمبياد الطفل المصري في السويس

أطلق اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس مساء اليوم شعلة أولمبياد الطفل المصري للطلائع في نسخته الثالثة 2021، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالسويس، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حيث انطلقت من أمام النصب التذكاري بشارع الجلاء امام مبنى ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوي السكرتير العام والعميد إيهاب حسن السكرتير العام المساعد ومحمد سعد مدير عام الشباب والرياضة بالسويس وممثلي وزارة الشباب والرياضة.

كما حضر النائب حافظ شوشة والنائب سيد عبده عضوا مجلس الشيوخ والنائب جمال عبيد عضو مجلس النواب وأحمد حمدي محمد وشريف محمود السيد ومحمد حسام الدين محمد متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة ضمن الدفعة الثالثة (دفعة الشهيد أحمد منسي) وعدد من مديري المديريات والقيادات التنفيذية والشعبية ورؤساء الأحياء.

ومن جانبه أعرب محافظ السويس عن سعادته عن إقامة عن الفعاليات على أرض المدينة الباسلة، لافتا إلى أن إقامة هذا الأولمبياد يُعد فرصة ذهبية لاكتشاف المواهب الصغيرة في مختلف الألعاب، ويُسهم في غرس روح المنافسة للطلائع منذ الصغر وتنمية مواهبهم، مؤكدا علي حرص المحافظة على تقديم الدعم الكامل للبطولة لإنجاحها وظهورها بالمظهر المشرف الذي يليق بالسويس
يذكر ان أولمبياد الطفل المصري للطلائع تعد أحد مشروعات وزارة الشباب والرياضة التي تلقى دعم كامل من السيد رئيس الجمهورية، ويشارك في البطولة الطلائع في المرحلة العمرية من 12 لـ14عاماً، من قطاعات التربية والتعليم والأزهر والأوقاف بالإضافة إلى الشباب والرياضة.

وتشمل الألعاب المنفذة بالنسخة الثالثة من أولمبياد الطفل المصري، كلا من "كرة قدم خماسي، وكرة سلة، وكرة طائرة، وكرة اليد، وتنس الطاولة "فردى وزوجي"، وكاراتيه وكاتا، وتايكوندو وكروجي، وسباحة، ومصارعة، وملاكمة، ورفع أثقال، وجودو"، وألعاب القوى "عدو 100 متر، ووثب طويل، ورمى جُلة".

وتقام المنافسات بالمنشآت الشبابية والرياضية، مع تقديم جوائز مالية للحاصلين على المراكز الأولى في جميع الألعاب والجدير بالذكر أن النسخة الثالثة من أولمبياد الطفل المصري تُعد محاكاة لدورة الألعاب الأولمبية وتهدف إلى التنافس فى الألعاب الرياضية وفق المبادئ الأولمبية، وتنفيذ أنشطة ومسابقات رياضية أولمبية للبنين والبنات لغرس قيمة التنافس وقيمة الولاء والانتماء، وتعزيز روح الآخاء بين المشاركين.


 

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السويس شعلة أوليمبياد الطفل المصرى

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