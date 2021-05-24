محافظ السويس يوقد شعلة أولمبياد الطفل المصري النسخة الثالثة (فيديو)
أطلق اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس مساء اليوم شعلة أولمبياد الطفل المصري للطلائع في نسخته الثالثة 2021، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالسويس، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
حيث انطلقت من أمام النصب التذكاري بشارع الجلاء امام مبنى ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوي السكرتير العام والعميد إيهاب حسن السكرتير العام المساعد ومحمد سعد مدير عام الشباب والرياضة بالسويس وممثلي وزارة الشباب والرياضة.
كما حضر النائب حافظ شوشة والنائب سيد عبده عضوا مجلس الشيوخ والنائب جمال عبيد عضو مجلس النواب وأحمد حمدي محمد وشريف محمود السيد ومحمد حسام الدين محمد متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة ضمن الدفعة الثالثة (دفعة الشهيد أحمد منسي) وعدد من مديري المديريات والقيادات التنفيذية والشعبية ورؤساء الأحياء.
ومن جانبه أعرب محافظ السويس عن سعادته عن إقامة عن الفعاليات على أرض المدينة الباسلة، لافتا إلى أن إقامة هذا الأولمبياد يُعد فرصة ذهبية لاكتشاف المواهب الصغيرة في مختلف الألعاب، ويُسهم في غرس روح المنافسة للطلائع منذ الصغر وتنمية مواهبهم، مؤكدا علي حرص المحافظة على تقديم الدعم الكامل للبطولة لإنجاحها وظهورها بالمظهر المشرف الذي يليق بالسويس
يذكر ان أولمبياد الطفل المصري للطلائع تعد أحد مشروعات وزارة الشباب والرياضة التي تلقى دعم كامل من السيد رئيس الجمهورية، ويشارك في البطولة الطلائع في المرحلة العمرية من 12 لـ14عاماً، من قطاعات التربية والتعليم والأزهر والأوقاف بالإضافة إلى الشباب والرياضة.
وتشمل الألعاب المنفذة بالنسخة الثالثة من أولمبياد الطفل المصري، كلا من "كرة قدم خماسي، وكرة سلة، وكرة طائرة، وكرة اليد، وتنس الطاولة "فردى وزوجي"، وكاراتيه وكاتا، وتايكوندو وكروجي، وسباحة، ومصارعة، وملاكمة، ورفع أثقال، وجودو"، وألعاب القوى "عدو 100 متر، ووثب طويل، ورمى جُلة".
وتقام المنافسات بالمنشآت الشبابية والرياضية، مع تقديم جوائز مالية للحاصلين على المراكز الأولى في جميع الألعاب والجدير بالذكر أن النسخة الثالثة من أولمبياد الطفل المصري تُعد محاكاة لدورة الألعاب الأولمبية وتهدف إلى التنافس فى الألعاب الرياضية وفق المبادئ الأولمبية، وتنفيذ أنشطة ومسابقات رياضية أولمبية للبنين والبنات لغرس قيمة التنافس وقيمة الولاء والانتماء، وتعزيز روح الآخاء بين المشاركين.