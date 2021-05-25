حالة الطقس اليوم الثلاثاء 25-5-2021 فى القاهرة والمحافظات

يشهد الطقس في الفترة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار، حيث بدأ المواطنون من كافة محافظات جمهورية مصر العربية في الاستعلام على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 25-5-2021 في مصر، وذلك وفقًا لبيان رسمي من هيئة الأرصاد الجوية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس، اليوم الثلاثاء، مستقرًا ولطيفًا وحارًا فى النهار، وفي الليل يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومستقر في شمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة في القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات وهي كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة - درجات الحرارة في الإسكندرية العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة - درجات الحرارة في طنطا العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة - درجات الحرارة في دمنهور العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة - درجات الحرارة في دمياط العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة - درجات الحرارة في السويس العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة - درجات الحرارة في العريش العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة - درجات الحرارة في القاهرة المنصورة 33 درجة والصغرى 20 درجة - درجات الحرارة في الزقازيق العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة - درجات الحرارة في بلطيم العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة - درجات الحرارة في السلوم العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة - درجات الحرارة في شرم الشيخ العظمى 34 درجة والصغرى 26 درجة - درجات الحرارة في الغردقة العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة - درجات الحرارة في الوادي الجديد العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة - درجات الحرارة في الأقصر العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة - درجات الحرارة في أسوان العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة - درجات الحرارة في سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة.