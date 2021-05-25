تردد قناة زي الوان الجديد 2021.. تنزيل الترددات بأسهل الخطوات الآن

يرغب الكثير من المشاهدين في معرفة تردد قناة زي الوان الجديد 2021 حيث تحظى القناة باهتمام كبير من عشاق الدراما الهندية التي تتميز بالواقعية، لذلك تستمر عمليات البحث بشكل مكثف حول تردد القناة، لأنها تتميز بنسبة مشاهدة عالية، وتعتبر قناة زي ألوان من القنوات الفضائية المهمة في الوطن العربي، نظرًا للمحتوى الهام الذي تقدمه.

تردد قناة زي الوان الجديد 2021

للمشاهدين الذين يبحثون عن التردد " "الدستور" تقدم ضمن خدماتها اليومية للمشاهدين والقراء الحريصين على متابعة الدراما الهندية تردد القناة على القمر الصناعي اسم القمر الصناعي: نايل سات، حيث جاء التردد الجديد للقناة: 11277، مستوى الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500.

وتتميز قناة زي ألوان بعد تغير ترددها بجودة عالية في الصوت والصورة، وتحظى بنسبة مشاهدة كبيرة من جانب المشاهدين في الوطن العربي، لأنها تقدم باقة من المسلسلات والأفلام الهندية المتميزة و المدبلجة باللغة العربية لسهولة متابعتها.

مسلسلات قناة زي ألوان 2021

تعد قناة زي ألوان واحدة من أهم القنوات الناجحة على الساحة الفنية، لأنها تقدم محتوى محترم يجذب المشاهدين سواء درامي أو رومانسي أو تاريخي، وقدمت على مدار الفترة الماضية عددا من المسلسلات الناجحة التي نالت على إعجاب الجمهور، والتي جذبت المشاهد لاستكمال حلقاتها، منها مسلسل جودا أكبر الجزءين، وهذا المسلسل نال إعجاب الجميع، وكان يحكى قصة هندية شهيرة، كما عرضت مسلسل كوشي من ضمن المسلسلات الرومانسية أيضا والتي حظيت بمشاهدة كبيرة، مسلسل قبول، غدر الزمن، مسلسل رباط الحب، ورحلة كارينا، وغيرها من المسلسلات التي جذبت المشاهد منذ عرضها.

معلومات عن قناة زي الوان Zee Alwan

تم تدشين قناة زي ألوان في العاشر من شهر يوليو لعام 2012، والتابعة لشركة زي الترفيهية، ويقع مقرها في دبي، ولها مكتب في السعودية.

وبعد معرفة تردد قناة زي الوان الجديد 2021، تتنوع المواد التي تبثها القناة ما بين المسلسلات والبرامج في الطبخ والصحة والجمال والرياضة والسياحة، مدبلجة باللغة العربية، ومؤخرًا تم استثمار مبلغ 100 مليون دولار أمريكي في القناة لتعزيز الحضور المتنامي للإنتاج الهندي السينمائي والدرامي في المنطقة العربية، وتقديم محتوى يفيد المجتمعات ويسهم في تنميتها الثقافية.

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