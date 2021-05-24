بايدن: نقدر جهود الرئيس السيسي للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكى جو بايدن، مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام في أعقاب التطورات الأخيرة، فضلاً عن دعم تثبيت هدنة وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بوساطة مصرية ودعم امريكي كامل، وكذلك الجهود الدولية الرامية لإعادة إعمار غزة وتقديم المساعدات الإنسانية الملحة لها.

أوضح الرئيس بايدن، عزم بلاده علي العمل لاستعادة الهدوء وإعادة الأوضاع كما كانت عليه في الأراضي الفلسطينية وكذلك تنسيق الجهود مع كافة الشركاء الدوليين من أجل دعم السلطة الفلسطينية وكذلك إعادة الإعمار.

وفي هذا السياق جدد الرئيس الأمريكي، الإعراب عن تقدير واشنطن البالغ للجهود الناجحة للرئيس والأجهزة المصرية للتوصل إلى وقف إطلاق النار الأخير.

وأبدى تطلعه لاستمرار التشاور والتنسيق مع الرئيس السيسي في هذا الخصوص.

جاء ذلك خلال تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي. مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكى جو بايدن.