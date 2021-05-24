4 يونيو.. علي الهلباوي يُحيي حفلين غنائيين بساقية الصاوي

يستعد المطرب والمنشد علي الهلباوي لاحياء حفلين غنائيين في يوم واحد على خشبة مسرح قاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوي بمنطقة الزمالك.

ومن المقرر أن يقام الحفلتين يوم 4 يونيو المقبل على أن يبدأ الحفل الأول في تمام الساعة الثامنة مساء، فيما يقام الحفل الثاني في تمام الساعة العاشرة مساء، وطرحت ساقية الصاوي تذاكر الحفل للجمهور بسعر يبدأ من 70 جنيها مصريا.

ويقدم على الهلباوي خلال الحفلين عدد كبير من الأغنيات بالإضافة إلى الابتهالات وغيرها من أغنياته المميزة والشهيرة التي يحرص على تقديمها في حفلاته ومنها: "أيا من بالوفا، مرسال لحبيبتى، عارف، قل لمن، قل للمليحة، أنا سميتك الجنة، الحضن لمة روح، ضميني من تاني، شارد منين ما بروح، إكمني وحداني، أنا جيت أغني الحزن غناني، سلام عليك، على أي وضع" وغيرها.

ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور.

يشار إلى أن على الهلباوى ابن المنشد الديني الشيخ محمد الهلباوي، وبدأ الغناء فى عمر 17 عامًا مع فرقة "الهلباوى"، ثم انفصل تدريجيًا عنها حتى أصدر ألبومه الخاص الذى يضم مجموعة من الأعمال التي تمزج بين الغناء والإنشاد، وقدم العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر ونجح فى تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة، كما قدم الهلباوى أيضًا مشروعًا مع ماهر فايز لتقديم التراث الصوفى مع التراتيل، وله عدد من المشاركات المميزة مع فرقة كايرو جاز.

آخر أعمال علي الهباوي الغنائية:

وشارك المنشد والطرب علي الهلباوي في شهر رمضان الماضي بأغنية ضمن ألبوم ديني قدمه المطرب أحمد سعد، حيث قدما سويا دعاء بعنوان "رزقى عليك"، من كلمات الشاعر الغنائي محمد عبد الحميد، وألحان وتوزيع موسيقي شريف الوسيمي.