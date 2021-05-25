السكة الحديد: وصول دفعة جديدة من العربات الروسية خلال الشهر المقبل

كشفت مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد، إنه سيتم وصول دفعة جديدة من العربات الروسية للسكة الحديد خلال شهر يونيو المقبل ضمن خطة وزارة النقل ممثلة فى هيئة السكة الحديد لرفع كفاءة المرفق وتوفير حياة كريمة لجمهور الركاب.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة للدستور أن، الدفعة الجديدة من العربات سيتم تشغيلها على الخطوط ضمن خطة هيئة السكة الحديد باستبدال العربات القديمة بعربات روسية جديدة لتوفير خدمة مميزة لجمهور الركاب والحفاظ على تنفيذ تعليمات الدولة بخصوص توفير حياه كريمة للمواطنين.

وأشارت المصادر إلي أنه سيتم انتهاء توريد العربات للسكة الحديد بنهاية عام ٢٠٢١ لتصبح كافة العربات الموجودة فى السكة الحديد من العربات الروسية الجديدة وتنتهي القطارات القديمة المتهالكة التي عاني منها المرفق لسنوات طويلة.

وتشغيل القطارات الجديدة يساعد على توفير سير منظومة التطوير التي بدأتها وزارة النقل ممثلة فى هيئة السكة الحديد،حيث تتميز القطارات الجديدة المكونة من جرارت "جينزال إلكتريك" وعربات روسية ذات تهوية ديناميكية، على العديد من المميزات الغيرمتواجدة فى القطارات القديمية المتهالكة، ومن أهمها، تعتبر اول عربات روسية تنضم لأسطول السكة الحديد، حيث يتمون أسطولها بالكاملمن قطارات فرنسية وإسبانية وألمانية.

وتشتمل القطارات الجديدة التي تقطرها جرارات "جينرال الكترريك" على خدمة جديدة تقدم لأول مرة لجمهور الركاب بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياه كريمة للمواطنين والغاء فكرة "قطار الغلابة" وهي 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفية مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

وتتميز القطارات الجديدة، أنها تقدم أعلى مستوي من الخدمة لجمهور الركاب، كونها توفر عربات جديدة بمجمل ١٣٠٠ عربة وصل منهم حتي الان ٣٩٠ عربة وبذلك يكون قد تم تحديث أسطول العربات الذي لم تطل يد التطوير لفترة تزداد عن ٤٠ سنة، كما تساهم فى رفع كفاءةالتشغيل اليومي للقطارات وتعمل القطارات الجديدة على الخطوط الرئيسية على الوجهين البحري والقبلي فقط.

كما تتميز القطارات الجديدة أن الجرارات التي تقطر عرباتها "جينرال إلكتريك"، الجرارات تتمتع بقوة جر تصل إلي 4 الاف حصان، تصلسرعة الجرارات إلي ١٦٠ كم / ساعة، وهو ما يوفر سرعة جديدة لم تكون متوفرة من قبل فى مرفق السكة الحديد وعقب انتهاء أعمال التطويرعلى المرفق ستساعد تلك السرعة فى زيادة التشغيل اليومي للقطارات.

كما يتوافر فى القطارات الجديدة خاصية لم تكن متوفرة بشكل كامل من قبل فى كافة القطارات وهي أن باب الجرارات الجديدة بجوار كابينةالسائق لتحقيق أعلى معدلات الأمان للسائق على عكس بعض الجرارات القديمة التى بابها بالمنتصف، والجرارات الجديدة يمكنها العمل فىقطارات نقل الركاب والبضائع معا.