مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 25-5-2021 بين القاهرة والمحافظات

مع الإجراءات القوية التي فرضتها الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد في العالم والبلاد، حفاظاً على صحة المواطنين من عدوى وباء فيروس كورونا، لذلك ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل المواطنين والمسافرين في كافة محافظات جمهورية مصر العربية عن مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 25-5-2021.

وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعلن عنها بشكل رسمي بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد في العالم والبلاد، حفاظاً على صحة المواطنين من عدوى وباء فيروس كورونا، لذلك تلتزم كافة الوزرات بتلك القرارات ومن ضمنها وزارة النقل وهيئة السكك الحديد.

ويمكنك الآن عزيزي المواطن معرفة مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 25-5-2021 في محافظة القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات من خلال التقرير اليومي الذي يقدمة "الدستور" للمواطنين والمسافرين من كافة محافظات جمهورية مصر العربية عن مواعيد القطارات اليوم في مصر وهي كالتالي:

مواعيد قطارات القاهرة والإسكندرية لباقي المحافظات

قطار رقم 909 مكيف: ويتحرك القطار من بداية محطة القاهرة في تمام الساعة 9:00 صباحاً ويصل إلى محطة الإسكندرية في تمام الساعة 10 والنصف.

قطار رقم 905 مكيف: ويتحرك القطار من بداية محطة القاهرة في تمام الساعة 8:00 صباحاً ويصل إلى محطة الإسكندرية في تمام الساعة 10 والنصف.

قطار رقم 925 مكيف: ويبدأ القطار في يتحرك من بداية محطة القاهرة في تمام الساعة 5:10 مساءاً ويصل إلى محطة طنطا في تمام الساعة 6 والنصف.

قطار رقم 7 مميز: ويبدأ القطار في يتحرك من بداية محطة القاهرة في تمام الساعة 6:55 مساءاً ويصل إلى محطة طنطا في تمام الساعة 10 و40 دقيقة.

مواعيد قطارات الصعيد لباقي المحافظات قطار رقم 777 مكيف: ويتحرك القطار من بداية محطة سوهاج في تمام الساعة 6:00 ويصل إلى محطة القاهرة في تمام الساعة 2:20.

قطار رقم 983 مكيف: ويتحرك القطار من بداية محطة أسوان في تمام الساعة 7:30 ويصل إلى محطة القاهرة في تمام الساعة 11:00.

قطار رقم 935 مكيف: ويتحرك القطار من بداية محطة الأقصر في تمام الساعة 12:40 ويصل إلى محطة القاهرة في تمام الساعة 10:05.