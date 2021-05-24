الرئيس الأمريكي يشيد بالجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الليبية

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الأمريكى جو بايدن، آخر مستجدات القضية الليبية.

حيث تم التوافق في هذا الإطار حول أهمية العمل على استعادة توازن أركان الدولة الليبية واستقرارها، والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي بنهاية العام الحالي.

وأشاد الرئيس الأمريكي بالجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الليبية، مؤكدا أنها عززت من مسار العملية السياسية في ليبيا.

كما تم التوافق كذلك علي تعزيز الجهود المشتركة لإعادة دمج العراق في المنطقة.