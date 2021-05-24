لعشاق التاريخ والآثار القديمة.. أسباب تدفعك لزيارة الأقصر

ناشدت الهيئة العامة للاستعلامات المواطنين المصريين بالخارج، بالذهاب إلى مدينة الأقصر، لقضاء إجازتهم الصيفية، في إطار دعم السياحة المصرية وتعريف المواطنين بالخارج حول أفضل المعالم السياحية في مصر.

وترصد "الدستور" أبرز المعالم السياحية بمدينة الأقصر:

ومدينة الأقصر لها طابع فريد يميزها عن جميع بقاع العالم، فهى تجمع بين الماضى والحاضر فى وقت واحد، لا يخلو مكان فى مدينة الأقصر من أثر ناطق بعظمة قدماء المصريين قبل الميلاد بآلاف السنين.



أهميتها التاريخية :

وتعددت الأسماء التي أطلقت على الأقصر في تاريخها، وأشهرها مدينة المائة باب، ومدينة الشمس، ومدينة النور، ومدينة الصولجان، واطلق عليها العرب هذا الاسم: الأقصر، جمع قصر، مع بداية الفتح الإسلامي لمصر. وهي تعتبر أهم مشتى سياحي في مصر وبؤرة جذب لعشاق الحضارة الفرعونية. وتمتاز المدينة بطابعها الفريد الذي يميزها عن جميع بقاع العالم، حيث تعد من أهم مناطق الجذب السياحي في مصر، وتضم أكثر قدر من الآثار القديمة، التي لا يخلو مكان فيها من أثر ناطق بعظمة قدماء المصريين قبل الميلاد بآلاف السنين. وتضم الأقصر الكثير من الآثار، أهمها معبد الأقصر ومعابد الكرنك ومتحف المدينة ومقابر وادي الملوك والملكات والمعابد الجنائزية، ومقابر الأشراف وغيرها من الآثار الخالدة.

اهتمام من الدولة

وشهدت الأقصر اهتمامًا كبيرًا بترميم آثارها ومتاحفها خلال السنوات الماضية، حيث تم افتتاح الطابق الثالث لمعبد الملكة حتشبسوت للمرة الأولى بعد ترميمه، كما يجري الانتهاء من ترميم مقبرة حور محب أكبر وأهم مقابر وادي الملوك، بالإضافة إلى تركيب بوابات إلكترونية لجميع المواقع الأثرية المفتوحة لتأمينها ضد السرقة، وتجذب الأقصر الشريحة الأكبر من السياحة الثقافية الوافدة إلى مصر، وتعتبر الأقصر مخزن الحضارة المصرية القديمة وفيها أكثر من «800» منطقة ومزار أثري تضم أروع ما ورثته مصر من تراث إنساني. ظلت الأقصر (طيبة)، عاصمة لمصر حتى بداية الأسرة السادسة الفرعونية، حين انتقلت العاصمة إلى منف في الشمال.

أولاً : أثار الضفة الشرقية :معبد الأقصر:

شيد هذا المعبد للإله أمون رع والذى كان يحتفل بعيد زفافه إلى زوجته - موت- مرة كل عام فينتقل موكب الإله من معبد الكرنك بطريق النيل إلى معبد الأقصر ويرجع بناء المعبد إلى الفرعونين أمنحتب الثالث ورمسيس الثانى، يبدأ مدخل المعبد بالصرح الذى شيده رمسيس الثانى وبه تمثالان ضخمان يمثلانه جالسًا. ويتقدم المعبد مسلتان إحداهما ما زالت قائمة والأخرى تزين ميدان الكونكورد فى باريس، يلى هذا الصرح فناء رمسيس الثانى المحوط من ثلاثة جوانب بصفين من الأعمدة على هيئة حزمة البردى المدعم. وفى الجزء الشمالى الشرقى يوجد الآن مسجد أبوالحجاج.

باقى أجزاء المعبد شيدها أمنحتب الثالث، ويبدأ بقاعة الأعمدة الضخمة ذات الأربعة عشر عموداً مقسمة إلى صفين، ونصل بعد ذلك إلى الفناء الكبير المفتوح ويحيط به من ثلاثة جوانب صفان من الأعمدة – ثم نصل إلى بهو الأعمدة ويضم 32 عموداً – ونتقدم داخل المعبد لنصل إلى غرفة القارب المقدس، وقد استطاع الإسكندر الأكبر أن يشيد مقصورة صغيرة له تحمل اسمه داخل مقصورة أمنحتب الثالث .وأخيراً نصل إلى قدس الأقداس، حيث حجرة التمثال المقدس وبها أربعة أعمدة .

معبد الكرنك :

أعظم دور العبادة فى التاريخ، ويضم العديد من المعابد التى لا نظير لها من بينها معبد للإله أمون وزوجته الإلهة (موت) وابنهما الإله (خنسو) إله القمر .. وعرف منذ الفتح العربى باسم الكرنك بمعنى الحصن.. ويبدأ المعبد بطريق للكباش ممثلا للإله آمون وهنا يرمز لقوة الخصب والنماء، وقد نُحت تحت رءوسها تماثيل الملك رمسيس الثانى .

يبدأ المعبد بالمرور من الصرح الأول الذى يرجع إلى الملك نختبو (الأسرة 30) ومنه إلى الفناء الكبير، ويوجد على يمين الداخل ثالث مقاصير لثالوث طيبة من عهد سيتى الثانى، وعلى اليسار يرى معبد رمسيس الثالث . يلى ذلك بقايا الصرح الثانى ومنه إلى صالة الأعمدة الكبرى التى تحتوى على 134 عموداً التى تتوسطها تتميز بارتفاعها عن باقى الأعمدة ويفضى بنا المكان إلى بقايا الصرح الثالث، حيث تقف أمامه مسلة تحتمس الأول ومنه إلى بقايا الصرح الرابع، وتتقدمه مسلة حتشبسوت ثم تشاهد بقايا الصرح الخامس ومنه إلى قدس الأقداس، وفى نهاية الجولة تصل إلى الفناء الذى يرجع إلى عهد الدولة الوسطى ومنه إلى صالة الاحتفالات الضخمة ذات الأعمدة وترجع إلى عهد تحتمس الثالث .

البحيرة المقدسة:

وتقع خارج البهو الرئيسى، حيث يوجد تمثال كبير لجعران من عهد الملك أمنحتب الثالث وكانت تستخدم فى التطهي.

برنامج الصوت والضوء فى معبد الكرنك :

يروى هذا البرنامج عن طريق العرض الباهر قصة بناء هذا الأثر الرائع بالكلمة والضوء واللحن الموسيقى، ويتم العرض مرتين يومياً ويشهده المتفرجون من المدرجات المعدة لذلك، ويقدم برنامج العرض باللغات الإنجليزية ، الفرنسية ، العربية ، الألمانية .

متحف الأقصر:

يقع بين معبدى الإقصر والكرنك ويضم المتحف المجموعات الأثرية الفرعونية التى عثر عليها فى مدينة الأقصر والمناطق المجاورة .

ثانياً: آثار الضفة الغربية :

تمثالا ممنون:

ما كل ما تبقى من معبد تخليد الذكرى للفرعون أمنحتب الثالث ويصل ارتفاع الواحد نحو 19.20 متر، وقد أطلق الإغريق هذا الاسم عندما تصدع التمثال الشمالى منهما وأخرج صوتا – فشبهوه بالبطل الأسطورى ممنون الذى قتل فى حرب طروادة وكان ينادى أمه أيوس إلهة الفجر كل صباح فكانت تبكى عليه وكانت دموعها الندى .

مقابر وادى المملوك والملكات:

وهى المقابر التى أمر ملوك وملكات الدولة الحديثة بنحتها فى باطن الصخر فى هذا الوادى لتكون بمأمن من عبث اللصوص .. وتتكون من عدة غرف وسراديب توصل إلى حجرة الدفن. وأهم هذه المقابر: مقبرة توت عنخ آمون - مقبرة رمسيس الثالث - مقبرة سيتى الأول مقبرة رمسيس السادس - مقبرة أمنحتب الثانى - مقبرة حورمحب - مقبرة تحتمس الثالث .

أهم مقابر وادى الملكات:

مقبرة الملكة نفرتارى زوجة رمسيس الثانى .

معابد تخليد الذكرى :

معبد الدير البحرى:

شيدته الملكة " حتشبسوت " لتؤدى فيه الطقوس التى تفيدها فى العالم الأخر، أما اسم الدير البحرى فهو اسم عربى حديث أطلق على هذه المنطقة فى القرن السابع الميلادى بعد أن استخدم الأقباط هذا المعبد ديراً لهم . ويتكون المعبد من ثلاثة مدرجات متصاعدة يقسمها طريق صاعد .

معبد الرمسيوم:

معبد تخليد الذكرى لرمسيس الثانى ومسجل على جدرانه معركة قادش .

معبد مدينة هايو:

معبد تخليد الذكرى للملك رمسيس الثالث وبه مناظر دينية وحربية فى حالة جيدة من الحفظ ومازالت ألوانه زاهية . ومن أهم مقابر المنطقة: مقابر الأشراف، وأهم ما تنقله لنا مظاهر الحياة للنبلاء وعائلاتهم .

مقبرة نخت: تظهر نقوشها مدى رقى الفنان المصرى .

مقبرة مننا: كاتب الضياع الملكية فى عهد الملك تحتمس الرابع .

مقبرة رع مس: أحد كبار رجال الدولة فى عهد أمنحتب الثالث وإخناتون – وداخل المقبرة نقوش تمثل إخناتون وزوجته نفرتيتى ويستطيع زائر الأقصر أن يشاهد معبد دندرة ، ومعبد إسنا .

معبد دندرة :

ويقع على البر الغربى لمدينة قنا حوالى 60 كم شمال الأقصر وهو من المعابد اليونانية الرومانية. وقد بدأ بناؤه الملك بطليموس الثالث وأضاف إليه كثيرًا من البطالمة الأباطرة الرومان وبه منظر شهير يمثل الملكة كليوباترة وابنها سيزاريون يوليوس قيصر، وتشتهر سقوفه بالمناظر الفلكية العديدة التى تضم الأبراج السماوية. ومن المعالم الدينية بالأقصر مسجد أبى الحجاج الأقصرى بداخل معبد الأقصر الكنيسة القبطية المجاورة للمسجد بنفس معبد الأقصر .

الأديرة :

دير الشايب ويبعد 7 كم شمال المدينة ،دير مارجرجس ويقع بالبر الغربى، دير المحارب ويقع على بعد 4 كم من الميناء بالبر الغربى.