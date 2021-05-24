حقيقة ظهور إصابات بالفطر الأسود فى المستشفيات

نفت الهيئة العامة للرعاية الصحية ما تم تداوله عبر بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" المنتحلة لاسم صفحة محافظة بورسعيد، بشأن ظهور حالات مصابة بالفطر الأسود أو فيروس كورونا المتحور بين المواطنين في المحافظة، وداخل مستشفيات الهيئة.

وأكدت هيئة الرعاية الصحية عدم وجود أي حالات مصابة بالفطر الأسود داخل مستشفيات الهيئة أو وحداتها الصحية أو داخل محافظة بورسعيد بشكل عام، حيث إن الهيئة في تنسيق مستمر مع قطاع الطب الوقائي والترصد بوزارة الصحة والسكان لرصد أي تحور لفيروس كورونا وهو ما تنفي الهيئة وجوده تمامًا.

وأهابت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمواطنين عدم الالتفات إلى أي شائعات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي من شأنها إثارة البلبلة والذعر بين المواطنين.

وأهابت الهيئة بالمواطنين أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وتؤكد أنه يتم نشر كل المعلومات الصحيحة عبر المصادر الرسمية للهيئة من خلال الموقع الإلكتروني وصفحات فيسبوك الرسمية التابعة للهيئة.

وأكدت أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي تلك الشائعة، وتقديم بلاغ للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة في هذا الشأن.