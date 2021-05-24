برلماني يطالب بتحرير محاضر شرطة لمن يلقون أكياس القمامة في الشوارع

أكد النائب الدكتور عبد النعيم حامد، عضو مجلس النواب عن حلوان والمعصرة ومايو والتبين، بضرورة وضع قانون رادع لمحاسبة الأشخاص الذين يلقون بأكياس القمامة فى وسط الشوارع ولابد من تفريغ الكاميرات يوميا لحصر الاعداد ومحاسبتهم وتحرير محاضر بقسم الشرطة كنوع من أنواع الردع من أجل الحفاظ على البيئة".

وأوضح خلال لقاء أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الاثنين الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لاستعراض أبرز المشاكل والمقترحات التى تواجه البيئة وآلية حلها، بأن مشكلة القمامة لم تحل رغم ضررها الواضح بالبيئة وتأثيرها على صحة المواطنين.

وناشد النائب عبد النعيم حامد، وزيرة البيئة بتوافر إجراءات وقائية لحماية اهالينا فى حلوان والمعصرة ومايو والتبين بسبب تواجد عدد من مصانع الاسمنت التى ينبعث منها الادخنه الضارة والخطيرة التى تؤثر سلبا على صحة المواطنين.

وأكد "عضو مجلس النواب" بأن مخالفات البناء والنفايات يتم إلقاؤها على مستوى القاهرة والجيزة بداخل مقلبى القمامة بمدينة الموظفين وأمام كلية الهندسة وهذا يخالف قرار اللواء خالد عبد العال محافظة القاهرة والذى نص على إغلاق مقالب القمامة العمومية نهائيا.

وكانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب قد عقدت اليوم اجتماعًا برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، وبحضور وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة البيئة من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان.

وانتقد النائب عبد النعيم حامد، القاء مخلفات البناء على الطرق الرئيسية، والقاء القمامة بمنطقة حلوان بعد إغلاق أغلب المقالب العمومية بالقاهرة، متسائلا عن دور الوزارة في رصد تلك المشكلات عن طريق كاميرات الطرق وتحرير محاضر بشأنها.