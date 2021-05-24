الإثنين 24 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع واردات إيطاليا من النفط الخام خلال مارس الماضي

النفط
النفط

أظهرت بيانات وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية ارتفاع واردات البلاد من النفط الخام خلال مارس الماضي بنسبة 60% مقارنة بالشهر السابق إلى 4.7 مليون طن وهو أعلى مستوى لها منذ ديسمبر الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن روسيا والعراق وليبيا كانت أكبر الرابحين من زيادة واردات النفط الإيطالية في حين تراجعت الكميات المستوردة منذ أذربيجان ونيجيريا.

كان إجمالي واردات النفط الخام لإيطاليا خلال فبراير الماضي 2.9 مليون طن  لتسجل أقل كمية ورادات شهرية منذ  يناير 2019.

في الوقت نفسه، ظلت أذربيجان أكبر مصدر للنفط الخام إلى إيطاليا للشهر الثالث على التوالي رغم تراجع الكميات الواردة منها، وتليها ليبيا ثم السعودية والعراق وروسيا.

وتراجعت كميات النفط الواردة من أذربيجان إلى إيطاليا خلال مارس الماضي إلى 1.09 مليون طن مقابل 1.22 مليون طن خلال فبراير الماضي.

وزادت الكميات الواردة من ليبيا خلال مارس الماضي إلى 775 ألف طن مقابل 557 ألف طن في الشهر السابق. وزادت الكميات الواردة من السعودية إلى 536 ألف طن وهي أكبر كمية لها منذ ديسمبر الماضي مقابل 458 ألف طن خلال فبراير الماضي.
 

وزادت صادرات العراق من 209 آلاف طن خلال فبراير الماضي إلى 530 ألف طن خلال مارس الماضي وهي أكبر كمية واردات من العراق منذ ديسمبر الماضي.
 

وزادت الواردات من روسيا إلى 508 آلاف طن وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر الماضي مقابل صفر واردات خلال فبراير الماضي.

وكانت الأسهم الأوروبية قد استقرت قرب مستويات قياسية مرتفعة اليوم الإثنين، وقادت أسهم التكنولوجيا صعود السوق مع تعويل المستثمرين على أن أرباحًا قوية للشركات ستساعد في إبقاء القوة الدافعة للسوق.

اقتصادي التنمية الاقتصادية 4 مليون المستثمر فبراير الماضي واردات النفط

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