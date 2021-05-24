الإثنين 24 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بيتر ميمي يحضر لمسلسل «عمر الناجي.. حصان طراودة» وفيلم «كازابلانكا 2»

بيتر ميمي
بيتر ميمي

يستعد المخرج بيتر ميمي، لإخراج عمليين فنيين بعد النجاح الكبير الذي حققه رمضان الماضي بمسلسل “الاختيار 2”، حيث يعكف على تحضيرات مسلسل “عمر الناجي.. حصان طراودة"، والجزء الثاني من فيلم “كازابلانكا”.

وقال مصدر مطلع لـ“الدستور”، إن المخرج بيتر ميمي ينتظر نجوم المسلسل والفيلم للانتهاء من عطلتهم الصيفية خاصة بعد الإجهاد الكبير الذي بذلوه بأعمال موسم رمضان الماضي، لينطلق فورًا، خاصة وأنه يضع اللمسات الأخيرة على سيناريو مسلسل “عمر الناجي” الذي يقوم بكتابته بنفسه وهو من تأليفه ليقدم النجم أمير كرارة بشكل جديد ومختلف من خلال تجربة مسلسلات الـ 8 حلقات ومن المقرر طرحها على منصة واتش إت الإلكترونية.

وأشار المصدر إلى أن بيتر ميمي يقوم بعد ذلك بتصوير فيلم “كازابلانكا 2" والذي يخوض بطولته النجم امير كرارة أيضًا، ويشهد قصة صراعه مع “المكسيكي” الذي يجسده الفنان أحمد فهمي، وكان الجزء الأول منه شهد نجاح جماهيري كبير وحقق إيرادات قياسية بشباك التذاكر وخاضا بطولته كلا من النجم أمير كرارة وإياد نصار.

مسلسل الاختيار

من جهة أخرى، كانت أخر أعمال بيتر ميمي الفنية إخراج مسلسل “الاختيار 3” ويعكف صناعه  على التحضيرات للجزء الثالث الجديد، بعدما اعلن المنتج تامر مرسي مالك شركة سينرجي على نيتهم بإنتاج جزء ثالث دون التصريح بأي تفاصيل.

ونشر تامر مرسي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة مكتوب فيها "إلى اللقاء الاختيار 3" معلقا عليها: "إلى اللقاء في الاختيار 3 مضان ٢٠٢٢ إن شاء الله تحيا مصر.. مصر العظمي.. المتحدة تخوض معركة الوعي.. سينرجي".

أبطال مسلسل الاختيار 2

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبري، عمر الشناوي، وعدد من الفنانين الشباب وعرض العمل بشكل حصري على شبكة قنوات أون، وانتهت الحلقة مع ١٢ مايو الجاري من خلال حوار بين كريم عبد العزيز وأحمد مكي حول انتشار فيروس كورونا المستجد، مع الاستعداد لعملية جديدة من عمليات الأمن الوطني ضد العناصر الإرهابية.

بيتر ميمي مسلسل عمر الناجي فيلم كازابلانكا الاختيار مسلسل الاختيار عمر الناجي حصان طراودة

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