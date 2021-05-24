غضب جماهيري.. أزمة في الزمالك بسبب عبدالله جمعة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون توقيع غرامة مالية علي اللاعب عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق بعد ظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي "كلوب هاوس".

وظهر عبدالله جمعة عبر حسابه بتطبيق "كلوب هاوس"، وبدأ يلعب بعض الألعاب مع زملائه مما أثار غضب جماهير الزمالك باستمرار ظهور اللاعب فجرًا، وطلبت جماهير القلعة البيضاء من الظهير الأيسر للزمالك التركيز مع الفريق حتى إذا كان مصابًا، فلا داعي للظهور يوميًا عبر حساباته الرسمي والحديث مع الجميع ووضع نفسه موضع الشبهات في أحد الحوارات غير اللائقة بلاعب نادي الزمالك.