الإثنين 24 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حملة اعتقالات في الضفة الغربية والوسط العربي داخل إسرائيل

حملة اعتقالات في
حملة اعتقالات في الضفة الغربية

بدأت السلطات الإسرائيلية حملة اعتقالات واسعة في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين والوسط العربي داخل إسرائيل، حسب مصادر متطابقة، فيما قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تنفذ حملة "فرض النظام وتطبيق القانون".
 

وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن الحصيلة الأولية للاعتقالات في القدس الشرقية والضفة الغربية طالت خلال الليلة الماضية حتى صباح الإثنين 43 فلسطينيا، وقالت لجنة أهالي أسرى القدس إن من بين المعتقلين "27 من القدس الشرقية".
 

وأوضح النادي، في بيان: أن "الحصيلة غير نهائية"، في إشارة إلى استمرار الحملة وتوسعها.
 

من جهته، قال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، في بيان الليلة الماضية، إن حملة "فرض النظام وتطبيق القانون" "ستبدأ  ضد المشتبهين بأعمال الشغب والمجرمين، وكل من شارك في الأحداث الأخيرة من أجل إحالتهم إلى العدالة".
 

وأضاف البيان: أنه تم في الأسبوعين الماضيين في داخل إسرائيل "إلقاء القبض على أكثر من 1550 مشتبهًا قدمت ضد نحو 150 منهم لوائح اتهام".


وحسب البيان: فإن هذه الحملة تأتي في "أعقاب الأحداث العنيفة التي وقعت  في الأسبوعين الماضيين".
 

وفي بيان لاحق، قال نادي الأسير : "أصدرت سلطات الاحتلال في الضفة (155) أمر اعتقال إداريّ، من بينها (84) أمرًا جديدًا"، وذلك منذ بداية الشهر الجاري.

فلسطين إسرائيل الضفة الغربية اعتقالات القدس الشرقية الشرطة الإسرائيلية

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