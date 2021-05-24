الإثنين 24 مايو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

70 % من سكان مالطا يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

تلقى 70% من سكان مالطا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كوفيد-19، كما أفادت وزارة الصحة.

وتقدر أصغر دولة في الاتحاد الأوروبي ويبلغ عدد سكانها حوالى نصف مليون نسمة، أنها حققت «المناعة الجماعية» قبل توقعاتها الأولية، رغم أن هذا المصطلح يطلق عادة على نسبة أعلى.
 بعد إعطاء حوالى 475000 جرعة تم تحصين 42% من السكان بشكل كامل بجرعتين من لقاح فايزر أو موديرنا أو أسترازينيكا أو جرعة واحدة من لقاح جونسون أند جونسون.
 وقال وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء كريس فيرن للصحفيين: «اليوم حققنا مناعة جماعية. اللقاح هو سلاحنا ضد الفيروس».

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