حكومة فلسطين تكلف فريق إعادة الإعمار بتقديم تقرير عن الدمار والاحتياجات المالية

قرر مجلس الوزراء الفلسطيني تكليف فريق إعادة الإعمار بتقديم تقرير شامل عن الدمار والاحتياجات المالية اللازمة لذلك، وحصر مخاطبة المانحين حول أعمال الإعمار بالجهة الحكومية ذات العلاقة وتنسيق ذلك مع مكتب رئيس الوزراء.

كما قرر المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم، اعتماد معايير تقديم المساعدات لدعم المؤسسات المقدسية وتقديم عدد من المساعدات لهذه المؤسسات، وصادق على اتفاقية العمل لتطوير وضمان جودة عمل منصة اللقاحات لفيروس كورونا.

ووافق على فتح القاعات وصالات الأفراح بطاقة 50% ووفق البروتوكولات الصحية، وعدّة مشاريع لبناء وتطوير مدارس في الأغوار وغزة بقيمة 1.5 مليون دولار.

وأعلن عن بدء العمل بالتعليم الوجاهي لطلبة المدارس والجامعات في مطلع العام الدراسي الجديد 2021-2022، مع الحرص على التقيد بالتدابير الوقائية وفق بروتوكول وزارة الصحة.

وصادق على مقترح تعديل معدَّل قبول الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة لدخول الجامعات، وتقديم برامج أكاديمية تعليمية في الجامعات تتناسب مع الاحتياجات الخاصة، وعلى دمج التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين في مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، وأحال عددًا من مشاريع الأنظمة لأعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات عليها.