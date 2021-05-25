شركة النظافة بالسكة الحديد: حملة لرفع النفايات بجانب الأسوار لتجنب الحرائق

قالت مصادر بشركة النظافة والخدمات المتكاملة للسكك الحديدية، إنه الشركة تعمل على قدم وساق لإزالة كافة النفايات الموجودة بجانب أسوار السكة الحديد والتي قد تسبب اشتعال النيران فى حال قيام أحد الأشخاص بذلك كما حدث من قبل.



وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يتم بذل جهد كبير لرفع النفايات بجهود الشركة، وذلك حرصا على إزالة أى معوقات من شأنها تشويه مظهر السكة الحديد، إلى جانب ذلك قد تعرض المرفق لخطر كبير.





وأشارت المصادر إلى أنه يتم رفع النفايات من كافة الأماكن المحيطة بالسكة الحديد بشكل يومي، لافتين إلى أن المحليات تتعاون مع شركة النظافة والخدمات المتكاملة بشكل أساسي.

وأعلنت هيئة السكة الحديد أنه فى ظل توجيهات القيادة السياسية والحرص الدائم على تحديث منظومة السكك الحديدية بكافة قطاعاتها وخاصة الوحدات المتحركة، فقد تقرر اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 26-5-2021 تعديل تركيب قطار 80 بين القاهرة / أسوان بعربات روسية ذات تهوية ديناميكية بدلا من العربات العادية.

وأوضحت هيئة السكة الحديد أنه بعد ذلك التعديل يكون التركيب بعدد 11 عربة، حيث يقوم القطار رقم 80 من القاهرة الساعة 8:30 صباحا ليصل أسوان الساعة 1.45 صباح اليوم التالى، كما تقرر اعتبارًا من يوم 28-5-2021 تعديل تركيب القطار رقم 81 من أسوان / القاهرة بعربات روسية ذات تهوية ديناميكية، حيث يقوم من أسوان الساعة 4:30 صباحًا ليصل القاهرة الساعة 22:25.

وأعلنت هيئة السكة الحديد عن إيقاف وتعديل مواعيد ومسارات عدد من القطارات على بعض الخطوط بالوجه البحرى، فى ظل إنجاز مشروعات التطوير، وتحديث نظم الإشارات بالهيئة، طبقا للجدول الزمنى، وحرصا على تأمين سلامة مسير القطارات، وللحد من التأخيرات أثناء فترة فك الارتباط، وذلك لتحديث وتطوير برج بنها.