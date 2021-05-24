الإثنين 24 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بعد ترشحها للبوكر..

«وشم الطائر» تتناول بيع النساء اليزيديات في العراق من قبل داعش

وشم الطائر
وشم الطائر

تترشح رواية "وشم الطائر" للكاتبة العراقية دنيا ميخائيل، ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2021 بدورتها الرابعة عشرة، المعروفة باسم "جائزة بوكر العربية"، وكانت قد صدرت لأوّل مرة عام 2020 عن دار الرافدين في العراق.

وقال موقع الجائزة العالمية للرواية العربية؛ إن "وشم الطائر" رواية مؤلمة عن بيع النساء اليزيديات في العراق من قبل داعش من خلال قصة حب وزواج هيلين وإلياس وما حدث لهما مع التنظيم، لكن مع هذه الماسأة تسرد الرواية جوانب من الفلكلور اليزيدي المدهش بعاداته وحكاياته.

وبحسب ناشر الرواية؛ أحيانا يتفاهمان بالإشارات لأن الكثير مما يريدان التعبير عنه لم يتعلّماه بعد باللغة الإنكليزية. فهمتْ بأنه عندما كان في الخامسة من عمره فقدَ أمه في مجزرة جماعية. لم يستطع أن يفهم آنذاك أنّ بإمكانها أن تختفي عنه هكذا، فظلّ يبكي ويطلبها من أبيه. قال له أبوه بأنّ أمه ستعود إليه إذا استطاع أن يلصق أجزاء آنية مكسورة. كان أبوه يشتغل في محل لتصليح السيراميك. وهكذا منذ ذلك اليوم صار يأخذه معه إلى المحل ليساعده في لصق كِسَر الآنيات. كان يلصق الأجزاء بحماس وينتظر حتى تعود إليه أمُّه.رسمتْ قلباً فيه شرخ. أرادت أن تقول بأنها تتأسّف لفقدان أمّه، وأنها هي أيضاً فقدتْ أحباء لا قبور لهم لتزورهم. رسمتْ ناياً بجانب القلب. قال: أنتِ تعزفين على الناي؟ اكتفت بنعم. إنما أرادت أن تقول بأنّ جماعتها لم يدفنوا موتاهم ولم يعزفوا على أرواحهم تلك الموسيقى الحزينة التي تبدأ من لحظة رفع النعش لحين الانتهاء من الدفن.

ولدت دنيا ميخائيل في بغداد سنة 1965، حصلت على بكالوريوس أدب إنجليزي من جامعة بغداد، كلية الآداب، وماجستير آداب شرقية من جامعة "وين ستيت" الأمريكية، تعيش حاليا في ولاية ميشغان حيث تدرّس لغة عربية في مدرسة ابتدائية، ونالت جائزة حقوق الانسان في حرية الكتابة من الأمم المتحدة، 2001.

سبق وحصلت دنيا ميخائيل على جائزة الكتاب العربي الأمريكي عن ديوانها "يوميات موجة خارج البحر".

وشم الطائر دنيا ميخائيل الدورة 14 جائزة البوكر البوكر الجائزة العالمية للرواية العربية 2021

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