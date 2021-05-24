ننشر شهادة اثنين من قيادات الداخلية في أحداث المنصة

حصلت “الدستور” على نص الشهود في قضية محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، و77 متهمًا آخر في القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، في قضية أحداث المنصة.

وشهد اللواء أسامة محمد الصغير، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة الأسبق أنه بتاريخ ٢٦ / ٧ / ٢٠١٣ وردت معلومات مفادها اعتزام مشاركين بتجمهر رابعة العدوية الخروج في تجمهر آخر باتجاه طريق النصر بغرض قطع الطريق العام أعلى كوبري السادس من أكتوبر وإحداث شلل مروري لإثارة الفوضي وأحداث رعب بين الناس فتم مخاطبة قطاع الامن المركزي لتعيين القوات اللازمة للتدخل وفض ذلك التجمهر.

وواصل شهاته: "في الساعات الأولى من صباح ٢٧ / ٢ / ٢٠١٣ تحرك تجمهرًا من ميدان رابعة العدوية قوامه قرابة الفي شخص تزايدوا لقرابة 5 آلاف بطريق النصر حيث قاموا بقطع ذاك الطريق ومطلع كوبري السادس من اكتوبر باضرام النيران في اطارات الكاوتشوك والقائها بنهره وكذا بناء حواجز من حطام ارصفة الطريق عقب تخريبها مما تسبب في قطع الطريق العام وتعطيل حركة السير في اتحاهه ودعي الاهالي والمارو للاشتباك معهم وهو ما ترتب عليه حدوث العديد من الوفيات والاصابات فتدخلت قوات الامن المركزي المعينة للفض بين الطرفين الا ان المتجمهرين بادروا رشاقا بالحجارة والزجاجات الحارقة واطلاق الاعيرة النارية صوبها مما تسبب في مقتل النقيب شريف السباعي من قوة قطاع الامن المركزي واصابة بعض افراد القوة كما اضطلعوا باضرام النيران بسيارة متواجدة بطريق النصر وخربوا سور مبني قاعة المؤتمرات واضرموا النيران بالحديقة الخاصة بها وانهي بضبط قوات الامن للمتهمين من التاسع وحتي الرابع عشر ومن السابع عشر حتي الاخير حال مشاركتهم في ذاك التجمهر وكذا ضبط عددا من الاسلحة والذخائر والادوات المستخدمة فيه.

كما شهد اللواء أشرف عبد ربه عبد الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي، بمضمون ما شهد به سالفه وأضاف أنه تم تعيين القوات اللازمة للتعامل مع ذلك التجمهر تحت قيادة اللواء جلال علي حسن وكيل الادارة العامة لمنطقة الامن المركزي بالقاهرة للعمليات كقائد ميداني وتمركزها عرضيا قبيل التعامل بمطلع ومنزل كوبري السادس من اكتوبر وانه نجم عن اشتباكات فض ذاك التجمهر وفاة النقيب شريف السباعي من قوة الادارة العامة لقوات الامن المركزي بالقاهرة وإصابة بعض الضباط والمجندين، فضلاً عن حدوث تلفيات ببعض مركبات القوة المتعاملة وتجهيزاتها وانهي بخلو تجهيزات القوة المتعاملة مع المتجمهرين من أي تسليح ناري.

كشفت شهادة طلعت عبدالسميع بالقوات المسلحة بأنه حال تواجده بمسكنه تنامى إلى سمعه أصوات إطلاق أعيرة نارية، وباستطلاعه الأمر أبصر مجموعة من المشاركين بتجمهر ميدان رابعة العدوية منهم حاءزين لأسلحة بيضاء عصي وحجارة وآخري نارية حال اطلاقهم لاعيرة منها صوب قوات الشرطة قاصدين بلوغ كوبري السادس من أكتوبر وقطع الطريق العام به ، واضاف بعثور بعض الأهالي بمسرح الاحداث علي بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتهم السادس عشر عاصم أبوالفتوح أثر سقوطها منه إبان مشاركته في ذاك التجمهر.



وكشفت شهادة محمد عز الدين صاحب شركة ورئيس لجنة رد المظالم الدائمة لحقوق الإنسان أنه باخطاره هاتفيا من أحد مصادر اللجنة رءاسته المتواجد بتجمهر رابعة العدوية يتوجه بعض المشاركين صوب مطلع كوبري السادس من اكتوبر وقطع الطريق العام به فانتقل علي الفور لمسرح الاحداث وارتدي شارة متعارف عليها فيما بينهم ، وابصر ذلك التجمهر حال تحرك مشاركيه بطريق النصر ويتزعمهم المتهم السادس صفوة حجازي حيث قاموا بتخريب الأرصفة وجمع حطامها في اجولة لنقلها، وآنذاك أبصر المتهم المذكور حال حديثه مع خمسة ملثمين واحاطتهم بإشارة للتحرك ، ثم أخرج كل منهم سلاحاً ناريا من بين طيات ملابسه وانصرفوا في اتجاهات مختلفة وعقب إصداره تلك الإشارة بادروا الخمسة الملثمين قوات الشرطة المتمركزة بمطلع الكوبري بإطلاق الأعيرة النارية صوبها كما تناهي الي سمعه صوت إطلاق أعيرة نارية آلية وخرطوش من يسار ذلك التجمهر صوب تلك القوات فضلا عن رشقها من المتجمهرين بالحجارة وحطام الأرصفة مما أدى إلى إصابة بعض افرادها وسقوطهم أرضا واضاف بابصاره لبعض المتجمهرين حال اشتباكهم مع بعض الأهالي باستخدام أسلحة نارية ما أدى لمقتل البعض وإصابة آخرين وعقب ذلك قام حائزي تلك الأسلحة بجمع بعضها في أجولها ونقلها بدرجات بخارية صوب ميدان رابعة العدوية وأنهى بمشاهدته مجموعة من المتجمهرين حال تخريبهم ميدان وارصفة طريق النصر واشعال الحرائق في محيطة.