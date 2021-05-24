16 يونيو.. عرض فيلم «سقراط ونبيلة» بجميع دور العرض

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “سقراط ونبيلة” البوستر الدعائي والرسمي للفيلم استعدادًا لطرحه بدور العرض السينمائي، ابتداءً من الأربعاء ١٦ يونيو.
كما قررت عرضه بجميع دور العرض بالإمارات والسعودية والكويت ابتداءً من الأربعاء ٢ يونيو.
وكان المخرج هشام الشافعي، مخرج فيلم "سقراط ونبيلة"، قد انتهى من تصوير كل مشاهد فيلمه الجديد، كما انتهى من عمليات مونتاج الإعلان الدعائي للعمل مع المونتير محمود جابر، الذي سيتم طرحه هذه الأيام.
وكشف المخرج هشام الشافعي في تصريحات سابقة، عن قيامه بتصوير أحد المشاهد الداخلية من العمل داخل المنزل الذي صور به النجم الراحل صالح سليم والفنانة نجاة الصغيرة فيلم "الشموع السوداء"، وأن المكان الذي يقع علي أطراف محافظة الجيزة ما زال يتمتع بشكله القديم المميز كما هو حتي أن المكان لم تتغير به أي ديكوارت وما زال يحافظ علي جماله الجذاب.
وأوضح أنه عندما اختار المكان، وقام بعمل المعاينات كان يحرص علي إبراز ملامح المنزل في الصورة التي ستظهر للجمهور وانتابته حالة ممتعة من استعادة ذكريات طفولته.
أشار الشافعي إلى أن سقراط ونبيلة يمثل تجربة شبابية جديده يدعمها الفنان أشرف عبدالباقي ومجموعة كيبرة من النجوم، وأن الجمهور عندما يشاهد الفيلم سيكتشف أن خوض الفيلم بكل هؤلاء الفنانين الشباب كان مستحقًا، وتمنى أن ينال العمل إعجاب جمهور السينما خاصة وأن أحداثه الدرامية مميزة ومختلفة عن نوعية الأعمال التي تقدم حاليًا علي الساحة السينمائية.
أبطال فيلم سقراط ونبيلة
فيلم سقراط ونبيلة يشارك في بطولته كل من أشرف عبدالباقي ودينا ومحمد فهيم وسامي مغاوري وأحمد فتحي ومحمد جمعة ومجموعة كبيرة من الوجوه الشابة التي حرص المخرج هشام الشافعي على إعطائها فرصة الظهور والكشف عن موهبتهم الفنية.