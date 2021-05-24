الإثنين 24 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

16 يونيو.. عرض فيلم «سقراط ونبيلة» بجميع دور العرض

سقراط ونبيلة
سقراط ونبيلة

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “سقراط ونبيلة” البوستر الدعائي والرسمي للفيلم استعدادًا لطرحه بدور العرض السينمائي، ابتداءً من الأربعاء ١٦ يونيو. 


كما قررت عرضه بجميع دور العرض بالإمارات والسعودية والكويت ابتداءً من الأربعاء ٢ يونيو.

 

 

وكان المخرج هشام الشافعي، مخرج فيلم "سقراط ونبيلة"، قد انتهى من تصوير كل مشاهد فيلمه الجديد، كما انتهى من عمليات مونتاج الإعلان الدعائي للعمل مع المونتير محمود جابر، الذي سيتم طرحه هذه الأيام.

وكشف المخرج  هشام الشافعي في تصريحات سابقة، عن  قيامه بتصوير أحد المشاهد الداخلية من العمل داخل المنزل الذي صور به النجم الراحل صالح سليم والفنانة نجاة الصغيرة فيلم "الشموع السوداء"، وأن المكان الذي يقع علي أطراف محافظة الجيزة ما زال يتمتع بشكله القديم المميز كما هو حتي أن المكان لم تتغير به أي ديكوارت وما زال يحافظ علي جماله الجذاب.

وأوضح أنه عندما اختار المكان، وقام بعمل المعاينات كان يحرص علي إبراز ملامح المنزل في الصورة التي ستظهر للجمهور وانتابته حالة ممتعة من استعادة ذكريات طفولته.

أشار الشافعي إلى أن سقراط ونبيلة يمثل تجربة شبابية جديده يدعمها الفنان أشرف عبدالباقي ومجموعة كيبرة من النجوم، وأن الجمهور عندما يشاهد الفيلم سيكتشف أن خوض الفيلم بكل هؤلاء الفنانين الشباب كان مستحقًا، وتمنى أن ينال العمل إعجاب جمهور السينما خاصة وأن أحداثه الدرامية مميزة ومختلفة عن نوعية الأعمال التي تقدم حاليًا علي الساحة السينمائية.


أبطال فيلم سقراط ونبيلة 


فيلم سقراط ونبيلة يشارك في بطولته كل من أشرف عبدالباقي ودينا ومحمد فهيم وسامي مغاوري وأحمد فتحي ومحمد جمعة ومجموعة كبيرة من الوجوه الشابة التي حرص المخرج هشام الشافعي على إعطائها فرصة الظهور والكشف عن موهبتهم الفنية.

سقراط ونبيلة فيلم سقراط ونبيلة اشرف عبد الباقي موعد عرض فيلم سقراط ونبيلة دينا

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