الإثنين 24 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

صابر الرباعي: ألبومي الجديد متعدد اللهجات.. وطرحه للجمهور قريبًا

صابر الرباعي
صابر الرباعي

واصل النجم التونسي صابر الرباعي التحضيرات النهائية على ألبومه الغنائي الجديد والمقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.

 

وقال صابر الرباعي في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه يضع حاليا اللمسات النهائية على الألبوم تمهيدا لطرحه للجمهور الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الألبوم ستكون أغنياته متعددة اللهجات ما بين التونسية، والمصرية، والخليجية، مؤكدا أنه يحب دائما تقديم ألبوماته بهذه الطريقة المتنوعة كي يرضي جميع جمهوره.

 

وأضاف أنه حرص في هذا الألبوم على التعاون مع عدد من الشباب في صناعة الأغاني ومنهم المطرب مدين والذي يتعاون معه لأول مرة في مشواره الغنائي، بالإضافة إلى أنه حرص على التعاون مع الشاعر الغنائي هاني عبد الكريم والذي يعتبره أحد شعراء التراز الأول في الوطن العربي، كما يتعاون مع كل من المحلن وليد سعد، والشاعر الغنائي هشام صادق، والشاعر وليد الغزالي، والموزعين الموسيقيين كريم عبد الوهاب، وأحمد عبد السلام، وغيرهما.

 

آخر أعمال صابر الرباعي الغنائية:

وكان النجم التونسي صابر الرباعى قد أطلق أحدث أعماله الغنائية فى بداية عام 2021 على طريقة الفيديو كليب بعنوان "المعطف" وتعاون في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي كريم العراقى والمحلن والموسيقار طلال، والموزع الموسيقي ميشال فاضل وإشراف عام خالد أبو منذر وتولى إخراج الفيديو كليب المخرج وليد ناصيف وتم تصوير الأغنية في بيروت بلبنان حيث استمر التصوير لمدة ثلاثة أيام.

 

وتقول كلمات أغنية المعطف:

لمّا استعارت مِعطفي ..... فوراً تغيّر موقفي 

يا بردُ أينك من دمي ... أنا شعلةٌ لا تنطفـــي 

  فهي استعارت معطفي 

الكل من حولي هتف .... بردٌ رهيبٌ وارتجـــف 

وانا عن الكل أختلف .... في داخلي دفءٌ خفي

فهي استعارت معطفي

يا معطفي ما أسعدك .... قُربي وما ... ما أبعدك

حاولتُ أن لا أحسِدك ... يا ليتني أنا معطفــــــي 

يا للهدوء العاصفي 

قالت أعطركُ أجنبي .... بالله لا تستغربـــــــــي 

هو عطرُ قلبي الطيب .... قالت بكل تلطُــّـــــف 

تبدو الحنون العاطفي 

فتغامزوا من حولها .... الحب أصبح مُعلنــــاً 

وسألت روحي هل أنا ... محبوبَها أم معطفي ؟؟ 

أين الدليلُ لأحتفي ؟؟

 

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