«الشباب والرياضة» تطلق فعاليات تحكيم معرض الابتكارات «أونلاين»

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية (الإدارة العامة للجامعات) أولى فعاليات تحكيم معرض الابتكارات والاختراعات «أونلاين» بمشاركة أكثر من ٢٥٠ مشارك من مختلف الدول العربية والأفريقية، والتي تقام خلال الفترة من (٢٤-٢٦) مايو الجاري، تزامنا مع انطلاق المعرض أون لاين على بوابة وزارة الشباب والرياضة بهدف إتاحته للجمهور من العامة والمتخصصين للإطلاع على الابتكارات والاختراعات المشاركة في المعرض.

يأتي ذلك في إطار حرص وزاره الشباب والرياضة على استغلال طاقات الشباب وفتح نافذة للشباب من المبدعين والمبتكرين لعرض اختراعاتهم وأفكارهم.

حيث يهدف المعرض إلى توثيق صله المبتكرين بالمحيط العربي والدولي في مجالات المعارف العلمية والتقنيات الحديثة وذلك في مجالات الهندسة تشمل (الطاقه والبرمجيات)، والعلوم والزراعة، بالإضافة الي الأبحاث العلمية (البيئه والطاقة النظيفة والمياه) التي تحقق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة فيروس كوفيد 19.

كما ضمت لجنة التحكيم أساتذة متخصصون في مجال الابتكارات والاختراعات من مختلف الجامعات المصريه وهم الأستاذ الدكتور جابر محمود عصر، أستاذ بكليه الهندسة بشبين الكوم جامعه المنوفية، والدكتور علاء محمد عبد المعطي مدرس بقسم هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم كلية الهندسة الإلكترونية والتحكم بجامعة المنوفية، والدكتور سلوى عبد الحميد، أستاذ بقسم علوم الحيوان بكلية العلوم جامعة القاهرة، والدكتور وفاء سليمان حشيش، أستاذ علم البيئة بقسم علم الحيوان بكليه العلوم جامعة القاهرة، والدكتوره غاده احمد البدوي أستاذ بكليه الاقتصاد والتجارة الدوليه بالجامعة المصريه الصينية، والدكتور علاء الدين عبد السلام أستاذ دكتور بكليه الزراعة جامعة عين شمس.

جدير بالذكر أنه سوف يتم منح جوائز مالية لأفضل ثلاث ابتكارات في كل مجال من المجالات المحددة وكذلك أفضل ثلاث أبحاث بالأضافة إلى تكريمهم من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.