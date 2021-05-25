الثلاثاء 25 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مصر للطيران» الناقل الرسمى لاجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد الأنوكا بالقاهرة

جانب من الاجتماعات
جانب من الاجتماعات

أعلنت شركة "مصر للطيران" عن رعايتها لفعاليات الجلسة التاسعة عشر للجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأوليمبية الأفريقية (الأنوكا) المنعقدة بالقاهرة، والتي تنظمها اللجنة الأوليمبية المصرية على مدار يومي 24 و25 مايو الجاري.

يأتي ذلك في إطار اهتمام مصر للطيران بتوفير كافة سبل الرعاية للأحداث ذات الاهتمام الأفريقي المقامة على أرض مصر ولتشجيعها للسياحة وجذب السائحين.

وتأتي مشاركة مصر للطيران بدور الناقل الرسمي لهذا الحدث انطلاقًا من الدور الريادي الذي تلعبه الشركة في قارة أفريقيا، والتي تصل فيها شبكة خطوطها إلى ما يقارب 20 نقطة بأنحاء القارة، بالإضافة إلى 15 وجهة عن طريق المشاركة بالرمز مع شركاء مصر للطيران.

وحرصت مصر للطيران من خلال مشاركتها على تقديم أسعار خاصة للمشاركين في الفعاليات، بالإضافة إلى الخدمات المميزة التي توفرها على جميع رحلاتها مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وكذا توفير كافة التسهيلات اللازمة لضيوف الجمعية.

 

شروط السفر إلى مصر

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل “PCR” بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من “اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشماليةوالجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت”، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمةمن هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسىعلم وطابا فقط إجراء تحليل “PCR” فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل “PCR” سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرا توجيه وزير الطيران المدني بالسماح الفوري باستقبال رحلات الطيران القادمة من المدن الليبية إلى مطار القاهرة الدولي، والاتفاق على وضع الضوابط الخاصة بهذا الملف.

جاء ذلك عقب جلسة مباحثات موسعة تم عقدها في العاصمة الليبية طرابلس، وترأسها رئيسا الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، وحكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة، بحضور الوفدين الوزاريين وعدد من كبار المسؤولين في البلدين.

كما أعلنت  الشركة الوطنية مصر للطيران، مؤخرا عن بدء تشغيل رحلات أسبوعية مباشرة بين القاهرة ومدينة "دوسلدورف" الألمانية اعتبارًا من 2 يوليو 2021.

يأتي ذلك في ضوء رؤية وزارة الطيران المدني المصري للتوسع في ربط القاهرة بالعديد من النقاط المحورية.

 

مصر للطيران الناقل الرسمي لإجتماعات الجمعية العمومية لإتحاد اللجان الاولمبية الافريقية الانوكا

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