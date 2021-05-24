«سب وقذف وتنمر».. حسن شاكوش يصدم ريهام سعيد بإجراء من المحكمة

حددت محكمة جنح الجيزة جلسة 28 يونيو المقبل، لنظر الدعوى المقامة من حسن شاكوش ضد ريهام سعيد بتهمة التنمر.

ونشر «شاكوش» ورقة مكتوب بها: «بتحديد جلسة محاكمة عاجلة ضد الإعلامية ريهام سعيد بتاريخ 28/6/2021 أمام محكمة جنح الجيزة لاتهامها بالسب والقذف والتنمر والمعاقب عليها طبقا لنص المواد 3.3.306_309 مكرر ب من قانون العقوبات المصري بالحبس والغرامة وكذالك التعويض المناسب التي تراه المحكمة في انتصار المحاكمة العادلة».

يذكر أن الأزمة بين حسن شاكوش وريهام سعيد بدأت عند ظهور الأخيرة في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، وقالت خلاله إن حسن شاكوش عدوها لأنها طلبته للغناء في حفل بالساحل الشمالي، حضره معها نجلها ونجلتها لأول مرة لظروف تعليمهما خارج مصر، فهي أول مرة تحتفل معهما، ولكنه تعامل معها بتعال كبير.

وأضافت أنه رحب بدعوتها وذهب للحفل بالفعل، لكنه طلب مبلغًا ماليًا كبيرًا له وللفرقة المرافقة ولكنها رفضته، وتفاوضت معه على مبلغ أقل مما طلبه.

ليعلق مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا إن "المبلغ لم يكن مبالغا فيه كما قالت ريهام سعيد، موضحًا أنه طلب 30 ألف جنيهًا مصريًا فقط، لكنها أعطته 10 آلاف جنيه، وهو ماتسبب في المشكلة".

كما أن حسن شاكوش سبق وقال "عدة أمور غير أخلاقية حدثت في حفل تخرج نجل ريهام سعيد، أنا شفت حاجات لما رحت مينفعش اتكلم فيها، أنا مش هحكي عنها أي حاجة عشان عيب"، وأكمل أنه رفض في البداية الحضور لمنعه من الغناء بقرار من النقابة، إلا أنها صممت وقالت له إنه ليس حفلا غنائيا وسيلتقط بعض الصور التذكارية مع أبنائها وأصدقائهم فقط، "هي قالتلي إن المكان فيه 20 شخص، لكن لقيت حوالي 300 شخص، فقلتلها مش هينفع دي حفلة، وحتى أمن المكان مكانش راضي يدخلني ليحصل شغب وقالتلي هتاخد 30 ألف عشان ربع ساعة وصورة، وفي الأخر قعدت وغنيت واخدت 10 آلاف اديتهم لفرقتي".

وبعد رد حسن شاكوش، استفز هذا الرد ريهام سعيد ما جعلها تنشر صورة لـ"قاعدة حمام"، ووصفت أحد الأشخاص المجهولين بـ"الجربوع"، إلا أن الجمهور توقع أنها تقصد مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، ولكن دون الإفصاح عن شخصيته، وسرعان ما حذفت ريهام سعيد تلك الصورة، خوفا من الملاحقة والمحاكمة.