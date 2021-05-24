عكاشة: مصر لديها رؤية استراتيجية لحل القضية الفلسطينية

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر لديها رؤية استراتيجية للوصول الى حلول القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن وقف إطلاق النار بدون شروط أتي نتيجة ثقة كل الأطراف في مصر.

وأضاف «عكاشة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك توجيها رئاسيا بتشكيل مسار سياسي في فلسطين، لفتح آفاق مختلفة نستثمر فيها الاهتمام الدولي لإحياء القضية الفلسطينية وعودتها للأولويات مجددًا، وذلك بعد النجاح في وقف إطلاق النار والتوصل لهدنة هناك.

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