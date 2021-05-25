تفاصيل العثور على جثتين لشقيقين فى حالة تحلل بمنطقة جبلية بسوهاج

عثر الأهالي على جثتين لشقيقين مسنيين في حالة تحلل، بعد اختفائهما منذ بداية شهر رمضان، في منطقة جبلية بالقرب من قرية البلابيش التي يكثر فيها التنقيب عن الآثار، ورجحت تحريات الأجهزة الأمنية أنهما ماتا بسبب الجوع والعطش.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة دار السلام يفيد العثور علي جثتين لشقيقين في حالة تحلل بالمنطقة الجبلية بناحية البلابيبش بحري في ظروف غامضة.

بالإنتقال والفحص تبين العثور علي جثة "م" 73 عامًا عامل، وشقيقه "ا" 81 عامًا عامل، ويقيمان ناحية البلابيش بحري دائرة المركز، وبمناظرتهما تبين أنهما في حالة تعفن وتحلل، ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية.

وتبين من التحريات أن المذكورين كانا يبحثان عن الآثار بالمنطقة الجبلية المشار إليها، وأنهما خرجا من مسكنهما منذ شهر رمضان الماضي، ثم لم يعودا فخرج الاهالى للبحث عنهما مستعنين بالجمال والسيارات حتى تمكنوا من العثور عليهما متوفيين، ورجحت التحريات أن يكون سبب الوفاة الجوع والعطش.

جرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى دار السلام المركزي تحت تصرف النيابة، وحُرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.