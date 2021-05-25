الثلاثاء 25 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل العثور على جثتين لشقيقين فى حالة تحلل بمنطقة جبلية بسوهاج

العثور على جثتين
العثور على جثتين

عثر الأهالي على جثتين لشقيقين مسنيين في حالة تحلل، بعد اختفائهما منذ بداية شهر رمضان، في منطقة جبلية بالقرب من قرية البلابيش التي يكثر فيها التنقيب عن الآثار، ورجحت تحريات الأجهزة الأمنية أنهما ماتا بسبب الجوع والعطش. 

 

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة دار السلام يفيد العثور علي جثتين لشقيقين في حالة تحلل بالمنطقة الجبلية بناحية البلابيبش بحري في ظروف غامضة. 

 

بالإنتقال والفحص تبين العثور علي جثة "م" 73 عامًا عامل، وشقيقه "ا" 81 عامًا عامل، ويقيمان ناحية البلابيش بحري دائرة المركز، وبمناظرتهما تبين أنهما في حالة تعفن وتحلل، ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية. 

 

وتبين من التحريات أن المذكورين كانا يبحثان عن الآثار بالمنطقة الجبلية المشار إليها، وأنهما خرجا من مسكنهما منذ شهر رمضان الماضي، ثم لم يعودا فخرج الاهالى للبحث عنهما مستعنين بالجمال والسيارات حتى تمكنوا من العثور عليهما متوفيين، ورجحت التحريات أن يكون سبب الوفاة الجوع والعطش.

 

جرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى دار السلام المركزي تحت تصرف النيابة، وحُرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات. 

التحريات شهر رمضان حالة تحلل بالمنطقة الجبلية الجوع والعطش التنقيب عن الآثار جثتين لشقيقن

الأكثر قراءة

مفتاح الدوري 13.. الزمالك ينتصر على المصري في مباراة ماراثونية

سر ارتداء سمير غانم «الباروكة» و«النظارة» بشكل دائم

بتر قدم الفنان شريف دسوقى فى عملية جراحية بعد مضاعفات صحية

«الصحة»: تسجيل 1149 إصابة جديدة بكورونا.. و45 حالة وفاة

«سفاح الجيزة» يوقع على قرار إحالته لمستشفى الأمراض النفسية

شركات الطيران: تعليمات جديدة للمسافرين من مصر إلى البحرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

الجدات هُنّ الجميلات

د.أحمد الخميسى

جون بولوك وكتابه «حروب المياه»

ماجد حبته

إعمار غزة.. لمن تذهب المساعدات؟

د. أحمد لاشين

دو ري مي فطوطة ... رحلتي إلى أرض العجائب

د. منى حلمى

لا خير فى مجتمعات تهين وتذل وتقلل من شأن الأمهات

محمود خليل

عمرو بن العاص فى «القاهرة الجديدة»

جمال-أسعد

ما ضاع حق وراءه مقاوم

القس. رفعت فكرى

المقاومة واللاعنف

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تجدد التوتر في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عشية جولة لوزير الخارجية الأميركي

العميل رقم (1) في إسرائيل.. من هو "دادي بارنيع" رئيس الموساد الجديد؟

سر بودابست.. لماذا أوقفت "المجر" بيان الاتحاد الأوروبي ضد إسرائيل؟