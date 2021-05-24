بتراجع 24% بسبب كورونا.. تسجيل 1.3 مليون حوالة بريدية فورية خلال يناير

كشف أحدث تقرير لمؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مايو الجاري، عن أن عدد مكاتب البريد بلغ 4029 مكتبًا بنهاية يناير الماضي مقارنة بنحو 3982 مكتبًا عن نفس الفترة عام 2020 بمعدل نمو سنوي 1.18% وشهري 0.07%، بعد أن بلغت 4026 مكتبًا في ديسمبر السابق عليه.

وأكد التقرير، حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد واحد سجل 25.31 ألف نسمة في يناير الماضي، مقارنة بنحو 25.14 ألف نسمة عن نفس الفترة عام 2020، بمعدل نمو سنوي 0.67%، وشهري 0.08%، بعد أن بلغت في ديسمبر 25.29 ألف نسمة.

وأشار إلى أن عدد المستفيدين من المعاشات المنصرفة من خلال البريد بلغ 4.96 مليون مواطن خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بنحو 5.67 مليون مواطن عن نفس الفترة عام 2020 بمعدل تراجع سنوي 12.52%، وبمعدل نمو شهري 16.16%، بعد أن سجل 4.27 مليون مواطن في ديسمبر الماضي.

وقال التقرير إن عدد الحوالات البريدية الداخلية الفورية 1.333 مليون حوالة خلال يناير الماضي، مقارنة بنحو 1.759 مليون حوالة عن نفس الفترة عام 2020، بمعدل تراجع سنوي 24.22%، وشهري 16.53%، بعد أن سجل في ديسمبر 1.597 مليون حوالة.

ويرجع السبب في انخفاض الحوالات إلى تطبيق الهيئة الإجراءات الاحترازية والمعايير الصحية، مع خلال تداعيات الموجه الثالثة لجائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لتعليمات الاتحاد العالمي للبريد وتعليمات النقل والشحن مع تخوف المستخدمين من الاعتماد على هذه الوسائل.

وقالت الهيئة إنه تم تطوير 1600 مكتب بريد خلال العام الماضي، وجار تطوير نحو 2000 مكتب خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تركيب 1000 ماكينة صراف آلي في الفروع خلال العام الجاري، لتصل إجمالي العدد إلى 1700 ماكينة، بالإضافة إلى زيادة عدد المكاتب المتنقلة وأكشاك البريد لتوفير الخدمة في المناطق البعيدة.

ووضعت الهيئة خطة لتحديث وتطوير البنية التحتية التكنولوجية لمكاتب البريد، بما يتناسب مع احتياجات الدولة وتقديم خدمات مصر الرقمية؛ للتيسير على المواطنين وتوفير منصة رقمية عبر شبكة مكاتب البريد المنتشر على مستوى الجمهورية، ويبلغ إجمالي الودائع ومدخرات المصريين في هيئة البريد نحو 210 مليارات جنيه.