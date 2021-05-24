أمين صندوق الزمالك: الانتخابات فى موعدها دون تأجيل

جاءت اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة نادى الزمالك لتحمل معها طموحات وأحلامًا كبيرة من جانب جماهير «القلعة البيضاء»، التى تضع بطولة الدورى كهدف أساسى أمامها فى الموسم الجارى، بعد الخروج من بطولة دورى أبطال إفريقيا، خاصة أن ذلك سيسهم فى عودة الاستقرار إلى النادى من جديد.

«الدستور» تحاور فى السطور التالية طارق جبريل، أمين الصندوق ضمن اللجنة الجديدة لإدارة نادى الزمالك، لنكشف معه كل الملفات الخاصة بالنادى من الناحية المالية، وعلى رأسها أهم ملف يشغل بال جماهير «الفارس الأبيض»، وهو التجديد للاعبى فريق الكرة، خاصة التونسى فرجانى ساسى.

■ جماهير الزمالك قلقة على الوضع الحالى للنادى، ماذا تقول لهم فى البداية؟

- أقول لهم: لا تخافوا ولا تقلقوا، اللجنة المؤقتة الحالية «زملكاوية» جدًا، وجميعنا- قبل أى شىء- نعشق الزمالك، ولا نسمح أن يتعرض النادى لأى شىء، لذا سنبذل قصارى جهدنا من أجل الحفاظ على حالة الاستقرار داخل النادى.

■ بصراحة شديدة، ما الوضع المالى للنادى حاليًا؟

- لن أتحدث فى أرقام، لكن بصراحة الوضع كارثى و«يخض»، لكن مع ذلك «لن نرمى الفوطة» أو نستسلم كما قلت لك، والزمالك لن يقع أبدًا.

■ كنت فى المجلس المؤقت للزمالك برئاسة الدكتور كمال درويش عام ٢٠٠٤، هل الوضع المالى وقتها مشابه لما هو موجود حاليًا؟

- لا، الوضع المالى فى الوقت الحالى أسوأ بكثير، وقت المجلس المؤقت للدكتور كمال درويش كانت هناك ظروف مالية صعبة بالفعل، لكن لم يكن الأمر بهذا الشكل الذى رأيته فى الوقت الحالى.

■ البعض يرى أن أعضاء اللجنة مجموعة من رجال الأعمال وسينفقون على النادى.. ما ردك؟

- سمعت هذا الكلام بالفعل، لكن ليس له أى أساس من الصحة، فاعتماد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، للمجلس الحالى، كان قائمًا على اختيار مجموعة من العقول الإدارية المالية الكبيرة، يمكن عن طريقها الخروج من نفق الأزمة المالية التى يمر بها النادى فى الوقت الحالى.

■ بشكل عام.. كيف ترى فكرة التبرع من رجال الأعمال؟

- أرفض هذا الأمر بكل صراحة، الزمالك نادٍ كبير، ومن غير المقبول أن يعتمد النادى فى موارده المالية على التبرعات، من يدفع اليوم ربما لا يستمر الوضع بالنسبة له ويرفض الدفع غدًا، لذا يجب أن يتم استغلال الموارد المالية للنادى بالشكل الأمثل.

■ لاعبو فريق الكرة لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية.. ما حلولكم لتلك الأزمة؟

- هناك استراتيجية مالية تم وضعها، قائمة على «إنعاش» خزانة النادى بشكل سريع خلال أيام، ثم على مدى الأسابيع المقبلة، للخروج من الأزمة المالية فى الوقت الحالى.

وفى هذا الإطار، عقدنا اجتماعًا للمجلس، وكنا على تواصل عبر الهاتف قبل تشكيل المجلس، لمناقشة كل الأمور الخاصة بالنادى، والتركيز الأول لنا انصب على إنهاء الأزمة المالية التى يمر بها النادى.

■ ألست قلقًا من إمكانية طلب أى لاعب الرحيل بسبب تأخر الحصول على المستحقات؟

- لاعبو الزمالك «رجالة»، ونثق فى أنهم سيقفون خلف النادى، من حقهم الحصول على مستحقاتهم المالية بالطبع، ولن نتأخر عنهم، وهم بالفعل تحملوا فى الشهور الماضية، ولعبوا وانتصروا، والفريق فى صدارة ترتيب بطولة الدورى، وأعدهم بأن الأمور ستختلف فى الفترة المقبلة، وأن الفريق سيحصل على بطولة الدورى فى الموسم الجارى، ولن يخرج عن ميت عقبة.

والأمر الأساسى الذى سنركز عليه أن يشهد مطلع كل شهر صرف رواتب الموظفين والعمال، والرواتب الشهرية للاعبين، هذا الأمر لا غنى عنه وضرورى جدًا، لأنه سيحافظ على حالة الاستقرار داخل النادى بشكل كبير، وسيغلق الباب على أى مشاكل أو أزمات أخرى.

■ وماذا عن ملف التجديد للتونسى فرجانى ساسى؟

- فرجانى ساسى لاعب مهم، ونقدر جيدًا رغبة الجماهير فى بقائه، لكن بصراحة شديدة لم نناقش الملف فى الجلسة الأولى لنا، لأنه كانت هناك مشاكل عديدة والتزامات بالجملة على النادى وأمور ضرورية، منها مثلًا دفع غرامة «شيكابالا» للاتحاد المصرى لكرة القدم، لأنه حال عدم دفعها، لما تمكن اللاعب من المشاركة فى مباراة المصرى البورسعيدى ببطولة الدورى.

إحنا استلمنا النادى ومفيش فلوس، ومطالبين أن ننهى أمورًا مالية فى التو واللحظة، وليس خلال أسبوع أو اثنين، لذا كان التركيز على إنهاء الالتزامات المالية على النادى فى أسرع وقت، تلك التى لا تقبل أى انتظار، لكن هذا لا يعنى أن ملف فرجانى خارج حساباتنا، لأنه لاعب كبير، لذا الملف على رأس أولوياتنا فيما يتعلق بفريق الكرة.

■ فريق الكرة أهم ما يشغل جماهير الزمالك، كيف ستتعاملون مع هذا الملف؟

- بشكل مبدئى سيكون حسين السيد هو المسئول عن ملف فريق الكرة، وسيتم خلال الساعات المقبلة حسم الأمر فيما يتعلق بتشكيل لجنة الكرة من عدمه، لأننا لم نناقش الأمر فى الجلسة الأولى من اجتماع مجلس الإدارة.

■ هل ستختلف طريقة التعامل فى الملف الإعلامى؟

- سيتم تعيين ٣ متحدثين إعلاميين للنادى، أحدهم متحدث إعلامى للزمالك، والآخر لمجلس الإدارة، والثالث لفريق الكرة، وسيكون لكل منهم صلاحياته.

■ هل صحيح ما تردد عن تأجيل انتخابات الزمالك واستمرار اللجنة لمدة عام؟

- لا، الانتخابات فى موعدها كما أكد وزير الشباب والرياضة، ولن يتم تأجيلها، والمجلس المنتخب سيتولى مهمته فى نوفمبر المقبل، إلا إذا حدثت أى ظروف طارئة وتم تأجيل الانتخابات بناء عليها.