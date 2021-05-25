كواليس الحكم على المتهمين باغتصاب وهتك عرض منة عبدالعزيز

حصلت "الدستور" على كواليس حكم محكمة جنايات الجيزة، الإثنين، بشأن معاقبة المتهمين باغتصاب وهتك عرض وسرقة بالإكراه وتعاطي مخدرات، فى قضية منة عبد العزيز الشهيرة بـ"فتاة التيك توك".

وقضت المحكمة على المتهم الأول ويدعى بسام رضا صابر شهرته "بيشوي" عن تهمة هتك العرض والاغتصاب بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، وعن تهمتي السرقة بالإكراه وتعاطي المخدرات بالسجن لمدة عام وغرامة مالية قدرها 4 آلاف جنيه.



وعاقبت المتهم الثاني ويدعى مازن إبراهيم وشهرته "مازن المميز" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، عن التهمة الأولى وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، و3 سنوات عن التهمة الثانية وغرامة مالية قدرها 4 آلاف جنيه، والسجن لمدة عام عن التهمة الثالثة.



وعاقبت المتهمة الثالثة وتدعى شيماء أحمد شحاته شاكر، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عن التهمة الأولى، و3 سنوات عن التهمة الثانية، وعام واحد عن التهمة الثالثة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، والمتهمة الرابعة وتدعى فاطمة أحمد شحاته شاكر، بالسجن لمدة 3 سنوات عن التهمة الأولى، والسجن لمدة سنة واحدة عن التهمة الثانية وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، والمتهم الخامس بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

وبرأت المحكمة المتهم السادس صاحب الفندق من التهمة المنسوبة إليه.



- تفاصيل القضية

كانت النيابة العامة أمرت بإحالة 6 متهمين في واقعة التعدي على المجني عليها "آية" الشهيرة بـ"منة عبد العزيز" لمحكمة الجنايات، وشمل قرار النيابة العامة إحالة 6 متهمين -أربعة ذكور وفتاتين- إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، لاتهام أحدهم بخطف المجني عليها بالتحايل أو الإكراه، واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها، واتهام الآخرين -كل حسَب ما نُسِب إليه- بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور خادشة بشرفها، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك.



- النيابة العامة تقدم الأدلة الخاصة بالواقعة

وأقامت النيابة العامة أدلة على تلك الاتهامات من شهادة المجني عليها، وتحريات الشرطة، وإقرارات المتهمين أنفسهم أمام النيابة العامة، وما ثبت بتقرير «مصلحة الطب الشرعي» بشأن ما تعرضت له المجني عليها من تَعدٍّ، وثبوت تعاطي بعض المتهمين جوهرًا مخدرًا من خلال تحاليل أُجريت لهم، وكذا ثبوت تطابق بصمة صوتَيِ اثنين منهم بمقطع تداول للمجني عليها بمواقع التواصل الاجتماعي خلال تواجدها بمحل الجريمة، وتَعدي اثنين منهم عليها بالسبِّ والضرب.

وقررت محكمة جنايات الطالبية، حجز محاكمة مازن إبراهيم وشيماء أحمد، المتهمين باغتصاب وهتك عرض وسرقة بالإكراه وتعاطي مخدرات فى قضية منة عبد العزيز، الشهيرة بـ"فتاة التيك توك" لجلسة اليوم 24 مايو للنطق بالحكم.

كانت قضت المحكمة الاقتصادية، بحبس مازن إبراهيم وشيماء شاكر، عامين مع الشغل لكل منهما، لإدانتهما بالاعتداء على قيم وآداب المجتمع، عن طريق نشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة، ومنها فيديو واقعة اغتصاب "فتاة التيك توك منة عبد العزيز" وتغريم كل منهما مبلغ 200 ألف جنيه.